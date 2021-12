Pospone CDMX concierto de fin de año por pandemia

Ciudad de México.- Ante el aumento de casos de contagio de Covid19, el Gobierno de la Ciudad de México determinó posponer el Concierto de Fin de Año que se realizaría este 31 de diciembre en la Paseo de la Reforma y donde se presentarían Los Ángeles Azules, y adelantó un día el cierre de la Verbena Navideña en el Zócalo.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que esta acción no es señal de alarma, ya que hasta el momento no se ha presentado una situación de emergencia a pesar de la nueva variante ómicrón, por lo que no habrá cierre de actividades ni cambio de semáforo verde.

"Esto no significa cerrar alguna actividad económica, sólo queremos informar a la población para que todos estemos precavidos con este incremento de contagios. Afortunadamente en la Ciudad la mayoría de las personas ya está vacunada: 52% de los adultos mayores ya cuentan con la tercera dosis de la vacuna y se seguirán vacunando en las próximas semanas".

A través de una tarjeta informativa, el Gobierno de la Ciudad de México llamó a los capitalinos a respetar las medidas sanitarias, vacunarse si tienen algún rezago, o acudir por dosis de refuerzo si está dentro del rango de edad programado. Además de interactuar en espacios al aire libre o muy bien ventilados, usar cubrebocas en espacios cerrados y públicos, lavarse las manos frecuentemente o utilizar gel antibacterial y hacerse una prueba y aislarse si se detectan posibles síntomas de la enfermedad.

Ayer a las 16:00 horas, el Gobierno capitalino confirmó la decisión de posponer el encuentro musical de la agrupación Los Ángeles Azules, y adelantó al 30 de diciembre el cierre de la Verbena Navideña en el Zócalo.