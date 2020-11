PRD acusa de insensible a López Obrador ante inundaciones en Tabasco

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, acusó de falta sensibilidad al presidente Andrés Manuel López Obrador por las personas afectadas en las inundaciones en Villahermosa, Tabasco.

"El presidente ha mostrado una falta de sensibilidad, nada del humanismo que tanto pregona, le recomiendo váyase a los lugares más altos, a los albergues, sálgase de ahí, pero ninguna muestra clara de solidaridad", resaltó Zambrano Grijalva.

"Él, que tanto se jactaba de que había recorrido todos los municipios de todo el país, al menos dos o tres veces, ahora no quiso ir a las zonas más afectadas de Tabasco", recordó el líder izquierdista.

"Es una falta de sensibilidad absoluta, llega tarde y mal. Hace 'visita de doctor' cuando había que quedarse ahí como jefe de estado, no puede argumentar es que no puedo ir, no puedo visitar esos municipios porque tengo cosas que hacer, pues qué otras cosas que hacer que atender a la gente", añadió el funcionario.

Además, mencionó que cuando al presidente se le cuestiona por qué no fue a los lugares del siniestro, el ejecutivo federal alude ataques contra su gobierno, "que es ataque de los conservadores contra su gobierno, en lugar de hacer eco y destinar recursos de emergencia, medidas de salvamiento claras para del estado de Tabasco y tomar medidas urgentes para evitar que estas inundaciones se vuelvan a presentar. Una irresponsabilidad absoluta".

Para finalizar, Zambrano Grijalva condenó la desaparición del Fonden, "ya no existen esos recursos para atender las emergencias y catástrofes, porque ya los destinaron para otras cosas, no dejaron recursos para mantener estas contingencias. Más que luchar por la corrupción, están desatendiendo las necesidades urgentes de la gente".