PRD alista amparos por limitación a donativos a las ONG

La bancada del PRD en el Senado alista una serie de amparos y una eventual acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la disposición de la miscelánea fiscal que limita la deducción fiscal de donativos que hacen las personas físicas a organizaciones civiles.

El coordinador de la bancada, Miguel Ángel Mancera, lo dio así a conocer en el marco de la presentación en la sede legislativa del Primer Parlamento para Personas con Discapacidad.

En rueda de prensa, dijo se anticipan amparos e incluso acciones de inconstitucionalidad para impugnar esta disposición.

"Este tema creo que no se ha agotado, por un lado, todavía estarían vivas las posibilidades de promoción de amparos y todavía estaría pendiente el análisis de acción de inconstitucionalidad, esto está pendiente".

Agregó que se puede generar un instrumento legislativo a fin de no afectar a esas organizaciones de la sociedad civil en la medida que tengamos retroalimentación también. "Se puede corregir todavía".

En tanto, el senador por Morena, Eduardo Ramírez, argumentó que esta medida sólo aplicará para las grandes empresas que utilizaban una estrategia fiscal para abusar del Fisco.

"Sin embargo, la reforma fue respecto a las grandes empresas que utilizaban una estrategia fiscal, nada tiene que ver con este sector, en personas en estado de o en condiciones adversas. Vamos a seguir trabajando para que desde la ley sea una política transversal en las diferentes materias".

Damián Zepeda, senador del PAN, expuso que hay un "hostigamiento fiscal" para los contribuyentes de parte del gobierno y agregó que la miscelánea fiscal sólo es inercial, no cambia nada y tampoco atiende las necesidades de los mexicanos.

Informó que el PAN realiza la valoración sobre una posible acción de inconstitucionalidad en lo relativo a la limitación de las donaciones a organizaciones civiles y la obligatoriedad de las personas mayores de 18 años a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.