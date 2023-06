PRD demanda a gobierno asumir su responsabilidad por altas temperaturas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL). - La secretaria General del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adriana Díaz Contreras, demandó al gobierno federal asumir su responsabilidad frente a los efectos causados sobre la población por las altas temperaturas registradas en todo el país y exigió una intervención coordinada de distintas dependencias públicas por tratarse de un asunto de salud pública.

Díaz Contreras responsabilizó al gobierno federal por la ausencia de medidas urgentes de política pública y criticó la posición del Presidente de la República por minimizar las muertes por causa de las altas temperaturas en distintos estados, así como el hecho de que su omisión pone en riesgo la vida de las y los mexicanos.

Asimismo, con información de especialistas de la UNAM, el país tiene 18 estados con temperaturas mayores a 40 grados; 4, alcanzarán hasta 50 y el resto, no menores a 30 grados, aunado a una prolongada sequía. Ante la impunidad y la inacción de las autoridades, han surgido movilizaciones de protesta de los propios habitantes, en Morelos, Michoacán y Chihuahua, por mencionar los más recientes, agregó.

De qué sirven las alertas del Centro Nacional de Prevención de Desastres, si ninguna de las dependencias del gobierno actúa, cuestionó. "¿Qué han hecho la Conafor, Conagua, Semarnat, Salud y Protección Civil para prevenir incendios, evitar la pérdida acelerada de cuerpos de agua y cuidar la vida de personas? ¿Por qué no vemos a los servidores de la nación orientando a las personas?".

De acuerdo con Díaz Contreras, el presidente está tan concentrado en su papel de coordinador permanente de campaña que no le preocupa que no existan medidas especiales para cuidar la vida de personas, en especial las adultas mayores y las personas con enfermedades.

Por eso, nuevamente lo que vemos son a las familias, los responsables de las escuelas y algunos gobiernos estatales que comienzan a tomar las medidas para cuidar la salud.

Por otro lado, alertó sobre el llamado que han realizado varias organizaciones ambientalistas sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los animales al no tener agua ni alimento para sobrevivir, así como el riesgo de más incendios forestales por las altas temperaturas.

La Secretaria General anunció que en próximos días realizarán actividades de concientización sobre conservación de la fauna y de prevención de incendios, con jornadas de salvamento de animales, instalación de bebederos artificiales, eliminación de desperdicios, materiales peligrosos y apertura de brechas cortafuegos en zonas cerriles.

Finalmente, señaló que las altas temperaturas son causadas por la actividad humana y que se manifiesta con el cambio climático, el aumento de la temperatura del planeta y la pérdida de bosques y selvas.

Por lo tanto, debe ser la misma actividad humana la que lleve a cabo acciones con urgencia para proteger la vida de todas y todos los que habitamos el orbe.