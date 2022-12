PRD denuncia uso de recursos públicos para propaganda de corcholatas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Adriana Díaz Contreras, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), denunció un uso ilegal de recursos públicos con el que las llamadas corcholatas de Morena harían propaganda a su favor.

Al opinar sobre el reciente acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, deslindarse públicamente de una estrategia de publicidad que buscaría posicionarla rumbo a las elecciones de 2024, la lideresa del sol azteca consideró que "el mayor despilfarro se observa en los espectaculares, pintas de bardas y lonas".

Para Díaz Contreras, esto ensucia el ambiente político y el principio de la equidad democrática en la competencia para ganar la simpatía de la ciudadanía rumbo al 2024, y acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador "por ser el principal promotor del relevo presidencial de las candidaturas de su partido y permitir el uso ilegal de los recursos, con tal de ganar en las elecciones del 2024 cueste lo que cueste".

"López Obrador no es demócrata, sino un gobernante autoritario que usa el poder público para violar la constitución y las leyes electorales con impunidad", señaló.

La perredista refutó los argumentos de defensa que hizo López Obrador de Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, al señalar que se violaba su derecho de libertad de expresión.

Al respecto, aclaró que los funcionarios públicos tienen prohibido el uso de los recursos del Estado para ejercer su libertad de expresión, y aseveró que en el caso de la jefa del Gobierno, "estamos ante propaganda política ilegal y fuera de tiempos electorales".

"El pretender desconocer las reglas de equidad en la contienda establecidas en las leyes electorales no exime su cumplimiento y la defensa de López Obrador es una confirmación de que los espectaculares y las bardas promocionan ilegalmente a Claudia Sheinbaum", afirmó.

La Secretaria General del PRD llamó a la jefa de Gobierno que acepte sin pretextos la instrucción que el INE le hizo, para que se deslinde y retire de inmediato la propaganda denominada #EsClaudia. Al tiempo que le exigió congruencia al Titular de la UIF, Pablo Gómez, para vigilar el uso en efectivo no sólo de los opositores sino también de los suyos en esta campaña adelantada con cash.

Por último, pidió al presidente "dejar de usar prácticas ilegales para mantenerse en el poder" entre las que enlistó el espionaje, el uso tendencioso de los medios oficiales de comunicación y la injerencia en ambas cámaras legislativas para perseguir a los opositores.

De igual modo, le solicitó llamar a cuentas sus corcholatas para que ajusten sus acciones a los tiempos y formas constitucionales; "exhortándolo a recapacitar y actuar como un demócrata que respeta la ley y las instituciones electorales. En él está la responsabilidad de garantizar un relevo democrático y pacífico de la presidencia de la República en el 2024", concluyó.