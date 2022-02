PRD dice que a Morena no le importa violentar leyes en veda electoral

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Al presidente de la República y al partido Morena no les importa violentar las leyes y la Constitución en plena veda electoral, asegura Luis E. Cházaro, coordinador de la fracción perredista en la Cámara de Diputados, al hacer alusión a los espectaculares y bardas a favor de la revocación de mandato, que se llevará a cabo el 10 de abril próximo.

"Esta campaña es claramente violatoria a la ley. Es evidente que a Andrés López Obrador y al partido Morena les importa poco cumplir con las leyes y la Constitución. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) fueron claros en que los partidos políticos no podían participar en este tipo de propaganda", refiere.

El legislador jalisciense, quien dice que no participará en la consulta, expone que los índices de aprobación del Ejecutivo federal han caído en las últimas semanas, a raíz de los presuntos actos de corrupción en los que incurrió su hijo José Ramón López Beltrán.

"Por eso toda esa propaganda que se ha desplegado en varios estados del país, para que acuda a participar más gente en ese ejercicio y rescate a López Obrador de esa caída en las encuestas, Pero, insisto, esto es una franca violación a la veda electoral".

Asegura que el Presidente "está desesperado porque ya inició el declive de su gobierno por tantos errores que se han cometido. En estos momentos, el interés debería estar puesto en la inseguridad que priva en el país y no en una consulta, que costará más de mil 500 millones de pesos".

El líder parlamentario expone que la revocación de mandato "nació viciada porque el presidente y su partido desvirtuaron la figura y lo que quieren es una reiteración de mandato, a esto se le suma que la pregunta es ambigua y no le dieron los recursos suficientes al INE para hacer un ejercicio serio, y ahora violan las reglas de la veda electoral".

Cházaro menciona también que en este momento la alianza legislativa Va por México, integrada por el PAN y el PRI, sostiene reuniones para presentar una queja ante el INE y el Tribunal "para que se hagan valer las reglas de este ejercicio democrático" y que se bajen esos espectaculares que promueven la revocación de mandato.

"Le pedimos al presidente de la República que deje de violentar la ley y la Constitución cuando él debe ser el principal garante y vigilante de que ésta se respete", refiere.