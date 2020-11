"PRD, listo para elegir candidatas para elección 2021"

Tras la resolución de INE en torno a la paridad de género en la contienda por 15 gubernaturas, Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD, dijo que este organismo está listo para postular a candidatas con perfiles competitivos que aseguren triunfos para el sol azteca.

"Es una decisión que compartimos. Introduce un escenario de dificultades a los partidos en el sentido de que no se habían preparado para una decisión de este tipo, pero hay que cumplirla, hay que avanzar en eso y ya estamos viendo la manera en cómo podemos postular a candidatas que nos aseguren el triunfo", dijo.

En el marco del Primer Pleno Extraordinario del Décimo Primer Consejo Estatal del PRD, realizado en Morelia, Michoacán, el líder perredista indicó que el partido está apostando a ganar con amplias alianzas en las candidaturas de Tlaxcala, Baja California Sur, Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua y Michoacán.

Mencionó que Michoacán es prioridad estratégica para el PRD y que existe toda la confianza de ganar: "Aquí no va a pasar Morena, vamos a volver a ganar en una alianza muy amplia con todas las fuerzas políticas y sociales".

Además, expuso que en este contexto, el PRD no va a permitir que continúe la política de entreguismo y sumisión, como, dijo, se ha demostrado en las últimas horas, una vez que se confirmó el triunfo de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos.

"De los pocos presidentes de los países que no salió a reconocer el triunfo de Biden fue López Obrador. No queremos que eso continúe. Con todas las fuerzas que estén dispuestas, con ellos lo vamos a hacer", explicó.

Insistió en que hay claros signos dictatoriales de autocracia por parte del Presidente, por lo que, aseguró, el PRD tiene la plena convicción de construir una importante mayoría con todos aquellos que coincidan con él.

En el evento también avalaron la convocatoria para elegir a candidatos a la gubernatura y a diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional para la 75 Legislatura, así como para presidencias municipales y sindicaturas.