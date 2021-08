PRD urge a combatir corrupción en aduanas

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la Cámara de Diputados, exhortó al gobierno federal a fortalecer el combate a la corrupción y la operación de aduanas en ambos lados de la frontera entre México y Estado Unidos.A través de un comunicado, las y los legisladores que integran esa bancada, advirtieron que de no atender dicha problemática, la demanda contra fabricantes de armas de Estados Unidos, no servirá de mucho."La demanda contra 10 empresas productoras de armas por prácticas comerciales negligentes e ilícitas no debe servir a los gobiernos de ambos países para trasladar toda la responsabilidad a los particulares", puntualizaron.Al saludar la querella por la que el gobierno mexicano pretende obtener más de 10 mil millones de dólares, así como el compromiso de las empresas para mejorar sus mecanismos comerciales y la instrumentación de una campaña contra la compra de armas, los perredistas sostuvieron que no es suficiente."Es evidente que en Estados Unidos se requieren mejores mecanismos gubernamentales de control para la adquisición de armas, aunque el problema fundamental se sitúa en la porosidad de las aduanas entre ambos países, por lo que el gobierno de esa nación comparte tal responsabilidad con el Gobierno Mexicano", expresaron.Agregaron que la corrupción que impera en ambos lados de la frontera favorece el tráfico de armas y otras mercancías ilícitas; "esta situación ha sido denunciada por nuestro Grupo Parlamentario desde hace, por lo menos, 15 años".Finalmente, denunciaron que la militarización de 49 aduanas terrestres y 116 aduanas portuarias en los dos últimos años no solo no ha detenido el tráfico ilegal de armas y drogas, sino que además ha provocado disminución en la recaudación fiscal.Pese a ello, reiteraron, "saludamos la demanda presentada por el Gobierno Mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores contra 10 empresas productoras de armas por prácticas comerciales negligentes e ilícitas, pues han provocado más de 17 mil homicidios en México".