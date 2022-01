PRD va por comparecencia de López-Gatell en San Lázaro

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, exigió al Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, su comparecencia "inmediata" en la Cámara de Diputados, pues argumentó que ante la llegada de ómicron, se siga minimizando la pandemia de forma criminal.

"Que el presidente de la República no lo proteja, que no lo esconda, hoy no se presenta a la mañanera por tener una gripa y tos, pero en cuanto se recupere que dé la cara, que rinda cuentas a las y los mexicanos, porque por un mal manejo y mala estrategia ante la pandemia por COVID-19 resultaron ya más de 300 mil decesos de personas en el país y ahora que el gobierno federal y el Subsecretario de Salud minimizan el alza de contagios es criminal e irresponsable", enfatizó.

Después de que López-Gatell, expresó que habría aumento de contagios pero no de hospitalizaciones por la variante ómicron, Zambrano Grijalva, recalcó que es mejor emprender un plan de acción urgente y eficaz, implementar medidas sanitarias de prevención, abastecer de vacunas para el refuerzo a toda la población y contar con un plan de acción para dotar de insumos a hospitales ante la cuarta ola de contagios: "dicen que hay aumento de contagios pero no saturación en hospitales, pues que no esperen a que eso suceda y que actúen de inmediato en lugar de maquillar cifras y justificarse".

El dirigente nacional del PRD, insistió en que "el que nada debe nada teme", por lo que reiteró su exigencia para que López Gatell comparezca. Asimismo, pidió a las autoridades federales, dejar de minimizar la cuarta ola por Covid-19.

"Las cosas no van a mejorar si el presidente de la República y funcionarios del sector salud siguen minimizando la pandemia, o al ser optimistas y decir que lo más difícil ya pasó, cuando está presente la cuarta ola por Covid-19. Urge que atiendan lo que de verdad es importante para el bienestar de las y los mexicanos", finalizó.