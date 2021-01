PRD y PRI, en alianza por Veracruz; señalan a PAN por romper pacto

Las dirigencias estatales del PRI y PRD acusaron al líder panista Joaquín Guzmán Avilés del rompimiento de negociaciones y anunciaron su alianza para enfrentar los comicios de este año.

En conferencia de prensa, el líder priista, Marlon Ramírez, y el perredista, Sergio Cadena, coincidieron en señalar que "caprichos de palacio de gobierno" rompieron con las negociaciones.

Al respecto, el dirigente del PAN en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés, manifestó su disposición para concretar una alianza opositora y llamó a los líderes del PRI y PRD a retomar el diálogo. Tras ser acusado de fracturar la alianza Va por Veracruz, el panista pidió dirimir las diferencias.

En un comunicado de prensa, el panista celebró que el PRI y el PRD hayan encontrado coincidencias que los llevaron a anunciar una alianza y manifestó que en el PAN comparten el mismo interés por consolidar el bloque opositor. "No solo con los partidos políticos, con todas las expresiones y sectores, pues no son los institutos políticos, sino los ciudadanos a quienes hemos puesto en el centro de nuestros esfuerzos", aclaró.

Por su parte, el priista recordó que son las voluntades regionales de quienes, en vez de someterse a los caprichos de palacio de gobierno, han dado la cara por defender los ideales de un país con salud, libertades, con inversión privada y con empleo.

Dijo que, al suscribir una alianza federal, otorgaron todas las ventajas a sus compañeros de coalición, pidiendo la oportunidad de compensar en lo local la participación de sus cuadros.

"Siendo esta negada, le solicitamos con humildad a la dirigencia de Acción Nacional nos permita explorar la posibilidad de ir sólo PRD y PRI, en una alianza que tenga la libertad de alzar la voz", afirmó.

Anunció la conformación de la alianza PRI-PRD, pero destacó que, hasta que lo permita la ley, se pueden sumar otros partidos políticos e, inclusive, existir una reflexión y entendimiento en el interior de Veracruz.

En tanto, el perredista aseguró que las fuerzas partidistas han procurado encontrar coincidencias de objetivos y resolver diferencias.

"Los acuerdos políticos no se logran con posturas soberbias, pretendiendo imponer en la mesa decisiones necias e inamovibles", acusó.

Señaló al dirigente panista de enturbiar la ruta de las negociaciones, asumir una postura que sólo privilegia intereses partidarios, personales y grupales: "El desdén que ha mostrado la dirigencia panista ha dificultado la concreción de acuerdos.