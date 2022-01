Precisan participación del FBI en caso de balacera en Xcaret

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, afirmó que no tiene información sobre que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) haya tenido participación en la investigación sobre la balacera Hotel Xcaret como lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la conferencia mañanera de este viernes.

"No tengo información de que el FBI haya tenido participación en este caso, quizá el comentario del presidente fue por un dato equivocado", aseguró el mandatario estatal en entrevista con Azucena Uresti en su programa radiofónico de Grupo Fórmula.

Carlos Joaquín aclaró que siempre ha mantenido una buena comunicación con la embajada de Estados Unidos y tras el caso de los canadienses asesinados, el embajador de Canadá le hizo una oferta para tener mesas de trabajo y de información en conjunto.

"Siempre se ha mantenido una relación cercana con la embajada de Estados Unidos y ante esta situación que ocurrió hace unos días, tuvimos contacto con la embajada de Canadá, porque se trata de grupos que aparentemente son de delincuencia canadiense", explicó Joaquín González.

Señaló que al hablar con el canciller canadiense, éste les hizo una oferta para tener mesas de trabajo, de intercambio de información y de conocimiento con agregados de la Policía Montada y por ello se les invitó a Quintana Roo dentro de quince días.

"Pero no significa que habrá agentes de la DEA, y no hay una violación a la soberanía, es solamente una reunión de trabajo", añadió.

Confusión sobre la visita del FBI y la Policía Montada de Canadá en Quintana Roo Este viernes, el presidente de México solicitó al gobierno de Estados Unidos, por medio del embajador Ken Salazar, información sobre el operativo del FBI en Quintana Roo tras la balacera en un Hotel de Xcaret.

Luego de que el gobernador de Quintana Roo, un día antes, informara que la policía montada de Canadá, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se trasladarían al estado para intercambiar información sobre la balacera ocurrida en el Hotel Xcaret.

"Vendrán a trabajar con nosotros en materia de revisión, intercambio de información y mejora para evitar situaciones como ésta, que rebasan mucho la información que podemos tener en materia de inteligencia por ser grupos que no operan en este lugar, estará la policía montada de Canadá, la DEA, y el FBI", declaró el gobernador Carlos Joaquín González.

Las acciones también involucrarían a grupos empresariales para generar 10 acciones que permitieran incrementar las herramientas de seguridad en establecimientos privados.