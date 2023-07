Precursores para fentanilo no vienen de China: embajada

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- China denunció las "retóricas falsas de Estados Unidos con respecto a los precursores de fentanilo". La embajada de la República Popular China en México enlistó cinco puntos, luego de que "el embajador de Estados Unidos en México y otros funcionarios estadounidenses han calumniado que los precursores que utilizan los cárteles mexicanos para producir ilegalmente fentanilo provienen de China", agrega la legación.

La embajada del país asiático detalla que "hay 38 químicos precursores catalogados y controlados en China (incluido toda la clase de sustancias similares a la efedrina), 14 más que los catalogados por las Naciones Unidas".

Recuerda que "los departamentos competentes antidrogas de China han establecido y mejorado continuamente el mecanismo de seguimiento dinámico para todo el proceso de precursores químicos. En noviembre de 2020, entró en vigor oficialmente el sistema nacional de gestión de informes en línea para precursores químicos, que brinda servicios convenientes para las empresas, orienta a las compañías y sus empleados a llevar a cabo actividades de producción y operación de acuerdo con la ley y estandariza el orden de la industria".

Indica que "China se unió a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 en octubre de 1989, y actualmente es uno de los países más estrictos del mundo en la implementación de tal Convención. Los departamentos antinarcóticos de China cumplen rigurosamente con las obligaciones estipuladas en la Convención, tales como el control de precursores químicos, las inspecciones internacionales y la presentación de datos, y ha agregado varias sustancias más al control nacional sobre la base de la lista de control internacional".

Remarca que "el 1º de mayo de 2019, el Gobierno chino implementó el control a toda la categoría de sustancias similares al fentanilo y adoptó una serie de medidas efectivas de control, que jugaron un papel importante en la prevención de la fabricación y el tráfico ilegales, así como el abuso de dichas sustancias".

Además, de acuerdo con la embajada, "después de que China catalogó toda la clase de sustancias de fentanilo, no ha recibido ninguna notificación de otros países sobre la incautación de sustancias similares al fentanilo desde China".



La responsabilidad recae en el país importador, afirma embajador chino

Igualmente enfatiza que "la responsabilidad de prevenir el flujo de sustancias químicas no catalogadas hacia la producción de drogas recae en el país importador".

Sobre Estados Unidos, declara que "es un gran país de materias primas químicas del mundo. Sin embargo, mientras China ha controlado toda la categoría de sustancias de fentanilo a partir del 1º de mayo de 2019, Estados Unidos aún no ha catalogado de forma permanente las sustancias relacionadas con el fentanilo.

"Estados Unidos está confundiendo el bien y el mal, eludiendo ciegamente sus responsabilidades y citando sustancias no catalogadas como un problema. Este es un comportamiento extremadamente irresponsable para el pueblo estadounidense.

"La raíz de la crisis del fentanilo en los Estados Unidos está dentro de sí misma, y reducir la oferta y la demanda interna constituye la solución fundamental. Lo que Estados Unidos debe hacer es reflexionar sobre sí mismo, fortalecer el control interno de los medicamentos recetados, intensificar la difusión de los peligros y daños de las drogas y reducir la demanda interna de drogas, en lugar de calumniar y echar la culpa a otros países".

Acerca de México, recuerda que "China concede gran importancia a la cooperación con México en la aplicación de la ley contra drogas, y se mantienen fluidos los canales de comunicación entre las agencias de aplicación de la ley de las dos partes. En la actualidad, las dos partes están coordinando y fortaleciendo activamente la supervisión de las sustancias de fabricación de drogas".