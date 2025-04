Reconocimiento a la excelencia académica en el Premio Ceneval DOMINA-BACH 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Durante la segunda ceremonia nacional del Premio Ceneval DOMINA-BACH 2025, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat dirigió un mensaje a los 166 graduados de bachillerato reconocidos por su excelencia académica.

La ministra llamó a los jóvenes a no abandonar su entusiasmo y a ayudarse los unos a los otros, sostuvo que la sociedad necesita una suma de esfuerzos para alcanzar la armonía.

Ríos Farjat los invitó a ser agentes activos de la justicia desde cualquier profesión que elijan.

"La justicia es un bien de todos, no la dejen solamente en manos de juristas... Tampoco dejen a otros el quehacer público", enfatizó.

La ministra detalló que el buen quehacer público beneficia a todos, pero cuando no se vigila solamente beneficia a unos cuantos, y por eso se necesita que todas las personas conozcan, vigilen y participen de alguna manera en tareas públicas. "Necesitamos sumar esfuerzos".

También anunció una convocatoria para que los jóvenes que se inscriban puedan acceder a un estímulo económico como parte de la pensión a la que tendría derecho y que había adelantado que donaría y que apoyará la excelencia e iniciativas con orientación social.

El evento se realizó en la Universidad del Valle de México (UVM), campus Toluca y la rectora, Mónica Porres Hernández, reconoció la labor del CENEVAL que permite contar con herramientas para medir los aprendizajes y fortalecer los procesos académicos.

La UVM, a través de su rectora, recibió un reconocimiento por parte de la subsecretaria de Educación Superior y directora del CENEVAL, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, por 65 años de compromiso e impulso a la excelencia académica en el país.

Rodríguez Armenta dijo que la sociedad no solo requiere estudiantes con las mejores calificaciones, sino que también sean buenas personas.

"Esa inteligencia que tienen, los invito a mantenerla a lo largo de la vida, y también que incorporen la inteligencia emocional y la social.

"Necesitamos que las universidades y que los institutos de formación de los seres humanos no solamente nos capaciten para ser los mejores en nuestras áreas de conocimiento, sino que también sean excelentes ciudadanos y muy buenos seres humanos porque no tendría caso que ustedes fuesen los mejores, si no son capaces de compartir su conocimiento", aseveró

La subsecretaria, también reconoció a Ríos Farjat no solo por haber sido una estudiante de excelencia desde preparatoria, sino porque ha impulsado a las juventudes desde su ponencia.