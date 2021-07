Preocupa al Papa Francisco violencia en Apatzingán

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, reveló que el papa Francisco le envió una carta al obispo de Apatzingán, monseñor Cristóbal Ascencio García, en donde le expresó su preocupación por los enfrentamientos violentos entre bandas rivales de narcotraficantes que afectan a los habitantes.

El Papa describe que el clima de terror e inseguridad que afecta a la población s contrario a la voluntad de Dios.

"Él quiere que todos sus hijos e hijas vivan su existencia en un clima seguro, de serenidad y de armonía. En estos momentos difíciles quisiera hacerte presente y, por medio tuyo, también a los hermanos y hermanas del santo pueblo fiel de Dios que peregrina en Apatzingán, mi participación en sus penas y en sus angustias, así como mi oración al Señor Jesús, príncipe de la paz, implorando les conceda la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y la riqueza de los dones del Espíritu Santo, para que puedan ir adelante en la vida y él los ayude a llevar sus cruces y sus sufrimientos, con mansedumbre, fortaleza y paciencia", expone.

Agrega que puede comprender el sentimiento de desánimo y la sensación de impotencia que los abate. Pero recuerden que no están solos, que el Señor es fortaleza y misericordia, que nunca abandona a sus hijos; que la Iglesia es madre atenta y cercana a todos los que sufren. Jesús nunca dijo que el camino sería fácil, predijo pruebas y persecución, pero también que no faltarían las consolaciones de Dios.

"Es de gran consuelo saber que el camino no lo recorremos solos, Jesús camina perennemente a nuestro lado", agrega el Papa.

Pidió que confíen en Jesús, que no tengan miedo de contrarrestar la violencia, que tiene origen maligno, con el amor de la misericordia y el perdón.

"Pido al Señor que convierta el corazón de los responsables de tanta muerte y desolación, y también que inspire a los encargados del bien común a comprometerse en la erradicación del crimen y de la impunidad, así como en la generación de espacios de trabajo digno y útil para la entera sociedad, especialmente para los jóvenes de esa tierra, que les permitirá salir de situaciones de pobreza y marginación, proyectarse hacia el futuro y no ceder a la tentación de adecuarse al circuito del narcotráfico y de violencia", describe el Santo Padre en la misiva del 11 de junio de 2021.

Por esta carta, el líder de Acción Nacional manifestó que espera que el gobierno federal no haga caso omiso al llamado que realiza el papa Francisco respecto al clima de inseguridad que se vive en algunas regiones del país y se comprometa con la erradicación del crimen y la violencia.

"Esperemos que el gobierno federal no haga también caso omiso al llamado del papa Francisco @Pontifex_es de comprometerse con la erradicación del crimen, la violencia y la impunidad, así como en la generación de espacios de trabajo digno y útil", posteó a través de Twitter.