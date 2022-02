Preocupan las becas de manutención del CIDE

A la crisis en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ahora se suma la incertidumbre en la que se encuentran los beneficiarios del programa de becas de manutención, porque, contrario a lo que sucedía antes, no recibieron la información antes de iniciar el semestre sobre cuándo se les entregará.

"Esto nunca había sucedido en el CIDE. Tenemos calendarios muy específicos, tanto de pago de colegiaturas como para las becas, y siempre nos lo daban cuando entrábamos a clases. El semestre lo iniciamos el 31 de enero y hasta el momento no hemos tenido ninguna información. Estamos muy preocupados porque es algo sin precedentes", explicó Ximena Millán, estudiante de ese Centro Público de Investigación.

Por primera vez en su historia, el CIDE se encuentra en una crisis que inició desde agosto cuando el Conacyt designó a José Antonio Romero Tellaeche como director interino y el 29 de noviembre fue ratificado por María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, quien ordenó modificar el Estatuto General del Centro, todo en medio de procesos calificados de irregulares.

"En otras administraciones podíamos solucionar los problemas con los administrativos indicados, esto parece ser un problema administrativo que viene de mucho más arriba. No queremos creer que esto es una forma de amedrentamiento, sería muy vil que se jugara con la situación económica de un estudiante con tal de detener las movilizaciones", expresó Millán durante la marcha que realizaron junto con estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, sobre Paseo de la Reforma.

Sin embargo, por la tarde de este viernes, algunos beneficiarios de las becas de manutención recibieron un correo en el que les informaron que recibirían un depósito el 11 de febrero, aunque no hubo mayor detalle del monto que se les dará ni de los siguientes pagos.