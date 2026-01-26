Prepa en Línea-SEP abre convocatoria con matrícula ampliada

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que, a partir de hoy y hasta el próximo 4 de febrero, estará abierta la nueva convocatoria del sistema Prepa en Línea-SEP para quienes deseen continuar sus estudios de bachillerato y formar parte de la Generación 85 de este modelo educativo, con el cual se amplía en 9 mil 600 lugares el acceso a la Educación Media Superior.

A través de un comunicado, la dependencia invitó a personas mexicanas con certificado de secundaria y personas extranjeras con estancia legal en México que deseen cursar su bachillerato en línea a aprovechar esta nueva oportunidad para dar continuidad a sus estudios, a fin de construir un mejor presente y futuro.

En ese sentido, explicó que la convocatoria puede consultarse en: prepaenlinea.sep.gob.mx/ y los requisitos para poder registrarse son contar con acta de nacimiento, CURP y certificado de secundaria o su equivalencia correspondiente.

Así como también disponer de dos correos electrónicos válidos, personales e intransferibles, que no hayan sido utilizados en convocatorias anteriores y que se mantengan activos durante todo el proceso, los cuales no podrán modificarse durante el registro ni en la emisión de resultados.

La SEP detalló que una vez iniciado el registro las y los aspirantes deberán cursar el Módulo Propedéutico del 9 al 18 de febrero, el cual es obligatorio y les permitirá desarrollar habilidades para navegar en la plataforma y conocer el modelo educativo de Prepa en Línea-SEP.

Añadió que del 20 al 25 de febrero se darán a conocer los resultados del Módulo Propedéutico y que las 9 mil 600 personas con las calificaciones aprobatorias más altas serán promovidas y podrán continuar con su proceso de inscripción.

Además, destacó que una vez concluida la inscripción a las y los jóvenes promovidos se les asignará una matrícula oficial como estudiantes y se integrarán a la Generación 85 para cursar el Módulo 1 del 2 al 29 de marzo.

Asimismo, la dependencia sostuvo que con estas acciones refrenda su compromiso con el fortalecimiento del Bachillerato Nacional como un pilar para garantizar el derecho a la Educación Media Superior, ampliar la cobertura con equidad y ofrecer alternativas educativas flexibles, pertinentes y de calidad, que respondan a las realidades de las y los jóvenes y contribuyan a su desarrollo integral y al bienestar del país.