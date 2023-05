Prepara Edomex 109 albergues por si hace erupción el Popocatépetl

AMECAMECA, Méx. (EL UNIVERSAL). - El secretario general de Gobierno del Estado de México, Luis Felipe Puente Espinosa, dijo que las autoridades tienen identificados y preparados 109 albergues, fuera del área de peligrosidad volcánica para trasladar a los habitantes de cinco municipios que están en potencial riesgo de erupción del Popocatépetl.



En conferencia de prensa realizada en el palacio municipal de Amecameca, el funcionario mexiquense explicó que esos refugios temporales se revisarán para determinar cuáles están listos para poderlos utilizar, en caso necesario.

El encargado de la política interna del gobierno mexiquense, aclaró que el cambio del semáforo de alerta volcánica de Amarillo Fase 2 a Fase 3, declarada ayer por la Coordinación Nacional de Protección Civil, es para que las autoridades de los tres niveles de gobierno estén preparadas y coordinadas para ayudar a la población que se encuentra en las inmediaciones de la montaña.

Puente Espinosa dio a conocer que la Secretaría de Movilidad también está lista para poder trasladar a los residentes a los albergues temporales.

"La Secretaría de Movilidad debe tener ya identificadas las empresas de autobús y transporte que dan el servicio de emergencia como una responsabilidad social para poder ayudar a la evacuación y ahí mismo la Secretaria de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional acaban de notificar que también tienen ya preparados, en su caso, para hacer necesarios los elementos de transporte que pudieran necesitar para sumarse a este proceso de evacuación", comentó.

Además, precisó que a la región sur oriente del Estado de México que se encuentra en el rango de riesgo por la actividad del volcán desde el viernes pasado fueron enviados aproximadamente 2 mil elementos de la Secretaría de Seguridad estatal para ayudar a la población y estar en comunicación con las poblaciones, en caso de una eventual evacuación.

"Desde el mismo viernes la Secretaría de Salud del gobierno del estado ha estado implementando actividades de atención a la población y que de alguna manera están preparados ya para la donación de cubrebocas, en caso necesario para atención en el caso de enfermedades respiratorias para atención, en caso de problemas oculares, porque como ustedes saben la ceniza del volcán es de piedra y de alguna manera esta ceniza sí afecta o puede llegar a afectar de alguna forma la salud de las personas, por tal motivo la Secretaría de Salud ya puso los módulos de atención al personal", informó.

"La Secretaría de Educación del Estado de México ya ha determinado no realizar actividades públicas en ninguna de las escuelas de esta región para que de alguna manera los alumnos del estado que tienen clases en esta zona tan importante no tengan de alguna manera perjuicios, para tal efecto la Comisión del Agua del Estado de México, ya tiene una análisis de supervisión de cómo se encuentran los mantos freáticos, los espejos de agua para que de alguna manera en el caso de caída de ceniza se esté analizando la posible contaminación que se pudiese tener para el mismo efecto", mencionó.

Luis Felipe Puente dijo que ya se pusieron en contacto con los presidentes municipales de la región para coordinarse y llevar a cabo simulacros de evacuación que ayuden a la gente a saber cómo actuar en caso de que tengan que dejar sus hogares por incremento de la actividad volcánica.

"La Junta Local de Caminos del Estado de México tiene la instrucción de atender inmediatamente todas las zonas que sean necesarias de bacheo para que de alguna manera las rutas queden en condiciones sanas para poder ayudar a la población".

"Uno de los temas históricos que hemos tenido es la señalización, a través del tiempo se vandaliza la señalización y aquí un mensaje a la población que la señalización es muy importante para entender cuál es la direccionalidad de las rutas de evacuación y cómo podría la gente entender hacia dónde trasladar tratar de dirigirse con la señalización, ya acaba de comentar la Junta Local de Caminos que va a hacer un esfuerzo a reinstalar en las zonas donde sea necesario los puntos específicos los señalamientos de las rutas de evacuación y el mantenimiento que requieren las vialidades", indicó.

El secretario general de Gobierno destacó que en el caso del Estado de México la caída de ceniza no ha afectado a la población porque por la dirección del viento se la ha llevado al estado de Puebla.

También, dio a conocer que se habló con los alcaldes de la región para que en caso de que tengan que evacuar poblaciones algunas se dirijan al estado de Morelos porque se facilita ese grádalo a esa parte del país.

"No hay en este momento la posibilidad de un cambio de alertamiento por la actividad que ha tenido, sigue desfogando el Popocatépetl y eso significa que no está con presión mayor, que sí está emitiendo gases, sí está emitiendo en algunos pequeños explosiones roca volcánica, pero no estamos en una condición como el 2019 que fue mucho más activa del volcán Popocatépetl".

"Hasta este momento mientras el volcán tenga actividad visual y vibración para desfogar existe menos probabilidad de un riesgo, porque cuando sucede el riesgo cuando se forman los domos qué taponean la parte superior del volcán con miles de toneladas que se enfríen hace roca y entonces la presión es mucho más fuerte y ahí existe mayor riesgo de caída de rocas incandescentes hacia los lados del volcán Popocatépetl en este momento no estamos en esa condición y estaremos en permanente comunicación con todas las autoridades aquí presentes para poder llevar a cabo todo aquello que permita salvaguardar la vida de los mexiquenses del Estado de México".