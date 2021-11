Preparan nueva caravana migrante en Tapachula, Chiapas

Una nueva caravana conformada por migrantes haitianos y centroamericanos saldrá de Tapachula hacia la Ciudad de México, ante la falta de respuesta de autoridades migratorias a los trámites de regularización realizados por los extranjeros, anunció el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán.

El activista explicó que la salida de Tapachula del nuevo contingente está programada para las seis de la mañana de este jueves; el objetivo es dar alcance y reforzar la caravana que llegó a Veracruz, dirigida por Irineo Mújica, director de Pueblos sin Fronteras. A decir de García Villagrán ésta será "la caravana madre" porque se han inscrito más de tres mil haitianos de los 18 mil o 20 mil que están en Tapachula.

Se integrarán a la caravana todos los migrantes que se encuentran en el albergue "Jesús el Buen Pastor". "Saldremos unos 5 mil, en la anterior salimos 3 mil y en Huixtla se fortaleció". Las autoridades migratorias, aseguró, continúan sin proporcionar respuesta a los migrantes; "lo peor y descarado es que a Irineo y a mí nos señalan de polleros", y está confirmado, advirtió, "que ambos tenemos ya orden de aprehensión". La situación para los extranjeros en Tapachula, denunció el director del Centro de Dignificación Humana, es cada vez más difícil.

Contextualizó que ayer hubo un enfrentamiento dentro de las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas con migrantes de Haití "por ser discriminados; esta gente está harta de esa situación, pusieron un bar y se los hicieron pedazos", refirió. Resulta, aseveró el activista, que en el 70 por ciento de los casos, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados les niega el refugio y el Instituto Nacional de Migración dispone de 7 oficiales para atender las ventanillas a las que acuden 50 personas diariamente. Pero sucede que la caravana que está en Veracruz hay 150 agentes, "si ésos se trasladaran a Tapachula a trabajar no estaríamos hablando de esto".

"No nos queda más que caminar, llamar la atención de la opinión pública y que en alguna parte del trayecto entregue las visas que no se van a proporcionar este año", agregó. La salida de la caravana coincide con la visita que este jueves realizará a Estados Unidos el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual "es una coincidencia, no algo planeado". El activista criticó las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, "quien literalmente nos acusa de polleros", precisó.

"La caravana la están organizando ellos (los migrantes), mañana habrá una asamblea antes de salir, en la cual se nombrará a 22 voceros, entre ellos yo", sostuvo el activista. En este contexto, llamo al Instituto Nacional de Migración a que proceda con respeto y cordura, que "no mienta, que presente las supuestas pruebas en contra de nosotros o se siente a dialogar delante de la prensa".