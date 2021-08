Preparatorias de Jalisco retoman clases presenciales

Este lunes regresaron a las aulas los estudiantes de preparatoria en Jalisco, a excepción de los que cursan el bachillerato en la Universidad de Guadalajara (UdeG), que ante el aumento de contagios de Covid-19 en la entidad, decidió continuar con la educación a distancia.

Durante el arranque oficial del ciclo escolar, el gobernador Enrique Alfaro señaló que son más de 330 mil alumnos y 16 mil 872 docentes de este nivel los que regresaron a la presencialidad después de un año y medio de espera.

Alfaro Ramírez indicó que en una primera etapa el regreso será en un modelo híbrido, que combine la virtualidad con las clases presenciales, pero se espera que para el 20 de septiembre las escuelas estén laborando "a todo vapor".

"La mayoría de las familias jaliscienses entiende que no le podemos seguir haciendo un daño tan profundo a las nuevas generaciones manteniéndolas alejadas de su comunidad educativa", dijo el mandatario.

Carol Salazar, alumna de bachillerato del Centro Educativo para Altas Capacidades, señaló que no ha sido fácil estudiar durante la pandemia, pues el modelo a distancia se presta para muchas distracciones.

En Jalisco está programado que el próximo lunes 30 de agosto regresen a clases presenciales los alumnos de educación básica, aunque esta medida no es obligatoria, por lo que habrá modelos híbridos o de educación a distancia.