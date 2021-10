Presenta AMLO Plan de Apoyo a Michoacán

Morelia, Mich.- A 10 días de la conclusión del gobierno del perredista Silvano Aureoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó de gira a Michoacán, tras casi 10 meses sin hacerlo, para presentar el Plan de Apoyo a Michoacán, que prevé un reforzamiento de la seguridad, de los programas sociales, mejoramiento de infraestructura hospitalaria y la federalización de la nómina magisterial.

Acompañado por secretarios de Estado e integrantes del llamado gabinete ampliado, el Ejecutivo expresó su respaldo total al nuevo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), a quien designó como su representante y responsable de coordinar los programas sociales en la entidad.

Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador manifestó que, para recuperar la paz y tranquilidad en Michoacán, no se hará la guerra, porque esa estrategia ya resultó un fracaso, por eso, lo que se debe aplicar es la legalidad, agregó.

"La política en materia de seguridad está bien definida, no es declarar la guerra, eso ya quedó atrás, porque eso además de inhumano resultó un rotundo fracaso, esa no es la estrategia, tampoco combatir a un grupo y proteger a otro. Es legalidad sin impunidad para nadie, es no inclinarnos en favor de nadie".

Al presentar el Plan de Apoyo a Michoacán, en el Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo federal externó que se respaldará de manera destacada a esta entidad para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia y que se siga ampliando la Guardia Nacional con 40 cuarteles en todo el territorio.