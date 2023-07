Presenta Monreal propuesta contra inseguridad ante un país "herido"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL). - Ricardo Monreal presentó sus propuestas para fortalecer la seguridad pública y destacó que una de las herramienta revertir la actual situación es la intervención de la Fuerza Armada permanente, de la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales, bajo una estrategia acorde con el respeto de los derechos humanos.

Reconoció que nuestro país "está herido", pues la inseguridad que prevalece, cuando menos, desde hace dos décadas, ha lastimado nuestra convivencia y mermado nuestra tranquilidad.

En el Colegio de México, expuso que es necesario contar con un diagnóstico en cada región e intensificar la actividad de inteligencia, para actuar con precisión, así como un estudio de inteligencia financiera para debilitar el poder económico de las bandas.

Dijo que es fundamental enforcar la estrategia en la ruta del dinero, por lo que hay que aumentar la bancarización de las operaciones en general, para reducir el margen de maniobras ocultas.

"Construir un país donde podamos vivir a salvo del crimen, donde nuestros hijos puedan salir a la calle sin verse amenazados" y en el que nadie esté al margen de la ley".

Indicó que, a pesar de los esfuerzos realizados en la actual administración, este problema continúa como una asignatura pendiente, por lo que es necesario reconocerlo, enfrentarlo y resolverlo.

Monreal enfatizó que la primera herramienta para enfrentar a la delincuencia es la prevención, combatir sus causas, atender la pobreza y la marginación social; por ello, acotó, hay que mantener e incluso ampliar los programas sociales, pero dotarlos de reglas de operación más claras, que aseguren que los recursos llegarán a las personas que los necesitan.

Pero, además, agregó, se requiere fomentar la movilidad social, por eso es indispensable crear y mejorar las condiciones para la inversión y la generación de empleos bien remunerados y dignos.

"Menos pobreza y marginación, mayor inclusión social y mayor crecimiento económico, son cuatro columnas para lanzar una sociedad más equilibrada y menos vulnerable", expresó.

Además, consideró indispensable que todos los recursos del Estado mexicano, disponibles para seguridad, sean utilizados para establecer el orden, imponer la vigencia de la ley en cada metro cuadrado del territorio nacional, para establecer "cero tolerancia a la delincuencia".

Para combatir al crimen, subrayó, no hay que delinquir, pero sí actuar con firmeza y apego a nuestro marco jurídico, "donde los delincuentes apliquen la fuerza, ahí donde ellos hacen de su fuerza su derecho, el Estado debe de intervenir, porque su derecho no es matar ni violar ni cometer delitos, es más, no es derecho, es una conducta antijurídica".

Todo ello, precisó, debe estar acompañado de mayor presencia de la Guardia Nacional y de las fuerzas policiales, con protocolos precisos y eficaces, así como asegurar el debido proceso mediante la capacitación y el reconocimiento a los servidores públicos que lo realizan bien.

En general, dijo, se tiene que reconstruir el tejido social, pero particularmente en los lugares donde la delincuencia ha tomado el control ante la ausencia de las autoridades y han incidido para romper la estructura social e imponer la suya.

"La pobreza y la ignorancia propician que las mafias se presenten como benefactores, otorgando despensas, salarios y ofreciendo, paradójicamente, seguridad, ofrecen seguridad los delincuentes".

Propuso que en los centros turísticos se implementen propuestas específicas, en coordinación con autoridades estatales y municipales, pero también escuchando a los empresarios del ramo, "pues no debemos olvidar que el turismo representa un importante ingreso, después de las remesas y el petróleo".

"No nos podemos dar el lujo de perder esa importante fuente de divisas y de empleo", advirtió.

Explicó que se debe cambiar el modelo actual en el que se calcula el número de policías en función del número de habitantes, sin tomar en cuenta la población flotante de turistas.

"Estamos tranquilos", señala ante advertencia del INE. Monreal también se refirió a la advertencia del INE en el sentido de que podría inhabilitar a aspirantes a la Presidencia de la República por actos anticipados de campaña y dijo que "nosotros estamos tranquilos" pero dijo que propondrá a la dirigencia de Morena que el resto de las "corcholatas" bajen los espectaculares.

En entrevista en la Ciudad de México, defendió a la dirigencia de su partido. "Lo que ha hecho Morena, ha cuidado mucho todo el proceso legal, todo el marco jurídico y lo que ha hecho, al menos el Movimiento nuestro, ha sido estricto en la vigilancia".

"Pero el INE está haciendo su trabajo, no tengo ningún comentario. Nosotros estamos tranquilos, con la conciencia tranquila", subrayó el senador con licencia.

Cuestionado si el resto de las "corcholatas" se están apegando a la ley en el uso de recursos para espectaculares y bardas, apuntó: "No lo sé. Tendría que comentarlo con ellos. Pero yo estoy cumpliendo a cabalidad y estoy cumpliendo con la ley, y no tengo temor de ningún tipo porque he actuado siempre bajo el marco estricto de la legalidad".

Sobre los espectaculares, agregó "que lo voy a hacer, o hablar con el presidente del partido, es que tome una decisión sobre la propaganda".