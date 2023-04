Presenta resolución contra AMLO por "interferir" en elección de EU

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- El representante republicano Dan Crenshaw presentó una resolución que condena al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por amenazar con inmiscuirse en las elecciones estadounidenses, luego de que republicanos propusieran usar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la lucha contra el fentanilo a través de la frontera.

En marzo pasado, López Obrador acusó a los republicanos de injerir en los asuntos de México con sus iniciativas sobre el tema del fentanilo, incluyendo la de que se designe a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, posibilitando la intervención de las fuerzas de Estados Unidos.

"A partir de hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos para informarles de lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía", dijo López Obrador en una de sus conferencias matutinas.

"Y si no cambian de actitud y piensan que van a utilizar a México para sus fines propagandísticos, electorales y políticos, vamos a llamar a que no voten por ese partido, porque es intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto", asestó.

La resolución de Crenshaw, de la que da cuenta la cadena Fox News, acusa que la injerencia extranjera en las elecciones de otro país es "una violación de la ley y de las costumbres internacionales de larga data, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas".

Crenshaw detalla que no es la primera vez que López Obrador lanza este tipo de amenazas y recuerda que en julio de 2022 ya había dicho que pediría a los mexicanos en Texas no votar por el gobernador republicano Greg Abbott.

La resolución pide a López Obrador que se "retracte" de sus declaraciones, que se comprometa a no interferir en las elecciones estadounidenses y que "tome medidas para garantizar que ningún ministerio o instrumento que actúe en nombre del gobierno mexicano emprenda acción alguna para interferir en cualquier elección dentro de Estados Unidos".

Crenshaw también pide al Departamento estadounidense de Estado vigilar cualquier esfuerzo mexicano para interferir en las elecciones estadounidenses, y pide al presidente Joe Biden que denuncie los comentarios y utilice las herramientas del gobierno para protegerse de cualquier interferencia.

En declaraciones a Fox News, que luego retomó en su cuenta de Twitter, el republicano pidió que la resolución sea sometida a una votación inmediata, y llamó a una respuesta unida de parte del Congreso de Estados Unidos a los comentarios de López Obrador.

"En lugar de luchar contra los cárteles mexicanos de la droga que están matando a mexicanos y estadounidenses, el presidente AMLO está luchando contra gente como yo que realmente quiere detener a estos matones asesinos. AMLO y sus compinches me han atacado personalmente, han culpado a los estadounidenses asesinados por el fentanilo y han prometido interferir en las elecciones estadounidenses para detener la legislación que afectaría a los donantes de sus cárteles", dijo Crenshaw a Fox.

Se trata del mismo legislador que presentó en enero una iniciativa para autorizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a que actúe contra los cárteles mexicanos de la droga.

Crenshaw, un exSeal que perdió un ojo en combate, cuestionó a López Obrador. "¿A quién representa usted? ¿A los cárteles o al pueblo?", e insistió en su momento en que los cárteles no sólo son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, sino también para la de México. López Obrador calificó sus dichos de "propaganda".