Presentación de la vacuna Sputnik-V, un monólogo: López-Gatell

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, comentó sobre la reunión virtual con científicos rusos para abordar el tema de la vacuna Sputnik-V, que se trató más de un "monólogo" en el que se presentaron sus características.

"El foro virtual que el gobierno ruso realizó fue para presentar a gobiernos de distintos países las características técnicas de la vacuna Sputnik-V, fue un monólogo. El Conacyt en el uso de sus atribuciones ha tenido un proceso muy activo de exploración de las distintas vacunas que hay en el mundo, vamos adelante, gracias a que se hace un monitoreo estrecho de las propiedades de vacunas, pero como hemos dicho, no partimos ni de prejuicios en favor o en contra, seguimos la pista y buscamos un acceso temprano".

Sobre el convenio con autoridades de Rusia con el laboratorio mexicano Landsteiner Scientific, el funcionario señaló que los 32 millones de vacunas que se prevé lleguen al país, no serán para México, sino para la empresa farmacéutica que las adquirirá.

"Se dijo que México recibirá 32 millones de vacunas, no es México, es una compañía mexicana que estableció un convenio preliminar con el gobierno ruso para ser la compañía potencial que distribuya la vacuna, no es un acuerdo intergubernamental, el gobierno hace todas las facilidades para tener acceso a la vacuna que sea segura, de calidad y eficaz, no adelantemos vísperas, cualquier vacuna que se use en México tiene que haber demostrado ser segura, con calidad y eficaz".