Presentan a AMLO proyecto para abastecer de agua a Guanajuato

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador un proyecto de abastecimiento de agua para el estado, a cinco meses de que el mandatario federal sacara a León del proyecto El Zapotillo.

El gobernador acudió a Palacio Nacional en compañía de las alcaldesas y alcaldes de León, Irapuato, Celaya, Silao y Salamanca: Alejandra Gutiérrez Campos, Lorena Alfaro García, Javier Mendoza Márquez (PAN), Carlos Villaseñor García y César Prieto Gallardo (Morena), respectivamente.

"El proyecto #AguaSí para #GTO busca solucionar el reto del abastecimiento de agua que nos concierne a todos los guanajuatenses y por el cual debemos trabajar unidos, sin distinciones", compartió Rodríguez Vallejo en sus redes sociales, minutos antes del encuentro.

Al salir de la reunión se mostró satisfecho.

"Nos vamos contentos de esta reunión de trabajo, vamos avanzando rápido; hay una gran disposición del Presidente para apoyar este proyecto de abastecer de agua a Guanajuato", expresó

"Ya que se canceló el proyecto del Zapotillo; estamos trabajando por un plan, que no solo será para León, sino que beneficiará a casi todo el estado", acotó Rodríguez Vallejo.

En agosto pasado, López Obrador determinó que la cortina de la presa El Zapotillo se quedaría en 80 metros para no inundar los pueblos de Acasico, del municipio de Mexticacán, y de los poblados de Palmarejo y Temacapulín, del municipio de Cañadas de Obregón, en el estado de Jalisco.

Tras la decisión de dejar fuera a León del Proyecto de Abastecimiento de Agua El Zapotillo, con el que cuatro administraciones pasadas planearon dotarla del líquido mediante trasvases de Jalisco, el gobierno del estado diseño un plan alternativo en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, que no se ha presentado en público.

"Faltan varios detalles por afinar sobre este proyecto, y hasta que no se concreten un poco más, se harán los anuncios correspondientes". El compromiso que estamos haciendo es elevar la eficiencia del uso de agua, enfatizó este día el mandatario guanajuatense.