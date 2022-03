Presentan avances en la investigación de la muerte de "El Mijis"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Con la autorización de la familia, "sin reproducir imágenes sensibles que pudieran afectar su duelo y su sensibilidad", Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó avances en la investigación de la muerte del exlegislador Pedro Carrizales "El Mijis".

En la conferencia mañanera de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Mejía Berdeja presentó el informe "Cero Impunidad" en el que detalló que han estado en contacto con las Fiscalías de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí.

"Como ustedes saben, la desaparición del compañero Mijis se da a través de un alertamiento a sus esposa el día 2 de febrero y aproximadamente dos horas después, sufre, según los peritajes, un accidente en el trayecto entre Colombia y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

"Este accidente es trágico, genera consecuencias fatales. Hay posteriormente también un incendio del propio vehículo en el que él se trasladaba y todo esto fue reportado en diferentes peritajes, tanto viales, de mecánica de hechos y también de AND", dijo el subsecretario de Seguridad.

Mejía Berdeja indicó que estarán "muy pendientes" con las autoridades locales para contribuir a la investigación, "sobre todo para que no quede ninguna duda sobre todo por algunas llamadas previas o mensajes que le hizo Pedro Carrizales ´El Mijis´ a su señora esposa".

Destacó el subsecretario que siguen en comunicación con la familia de "El Mijis" y con "su gente más cercana" para poder apoyar en toda la investigación.

Agregó que la carpeta de investigación sigue abierta.

El reporte presentado refiere que "estos hechos tuvo como resultado un vehículo siniestrado y en su interior un cuerpo humano (occiso), ambos con rasgos de calcinación, por lo se dio intervención a peritos de los cuatro estados en diferentes materias: 1. Medicina Forense 2. Criminalística de Campo 3. Fotografía Forense 4. Genética 5. Antropología 6. Mecánica de Lesiones 7. Tránsito Terrestre 8. Incendios y Explosivos 9. Química 10.Mecánica de Hechos".

"En continuidad a los avances de las acciones realizadas en el caso de desaparición, y del cúmulo de información obtenida en las investigaciones, las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, han confirmado el fallecimiento de la persona buscada de nombre Pedro Cesar Carrizales Becerra (a) "El Mijis" (occiso), luego de que el pasado 03 de febrero, aproximadamente a la 1:00 am se tuviera conocimiento de un accidente automovilístico en el kilómetro 27 de la carretera Piedras Negras – Nuevo Laredo en los límites de los estados de Nuevo León y Tamaulipas", se puntualiza en el informe.