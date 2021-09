Presentan iniciativa contra corridas de toros en la CDMX

Ahora el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, presentó una iniciativa para prohibir las corridas de toros en la capital, con lo que es el tercer intento de frenar la tauromaquia en la Ciudad, toda vez que durante la I Legislatura, las diputadas Alessandra Rojo de la Vega, del PVEM, y Leticia Varela, de Morena, presentaron propuestas similares.

En sesión ordinaria de este jueves, el perredista Gaviño Ambriz expuso que lo que busca es velar por una verdadera protección de los animales no humanos, los cuales son seres sintientes, tal cual lo mandata la Constitución de la Ciudad de México.

"Se pretende evitar que existan prácticas en las cuales presente como espectáculo público el maltrato, la crueldad o el sufrimiento a los animales no humanos", refirió el perredista.

Explicó que para lograr esto, propone busca reformar el numeral 1, inciso B, del artículo 13 de la Constitución local, para colocar que: "Queda prohibida la realización de espectáculos públicos en los que los animales sean objeto de actos de maltrato y crueldad que deriven en su muerte".

"La reforma propuesta tiene un espectro lo suficientemente amplio, para prohibir no solo las corridas de toros, sino, además, las novilladas, becerradas y peleas de gallos, entre otros", agregó.

Sin embargo, ante la posibilidad de que el tema sea rechazado por algunos legisladores, como ocurrió las anteriores ocasiones, el perredista apuntó:

"Sería muy lamentable que en la discusión de tan relevante tema, se recurra a argumentos tan insípidos como el que quiera ver toros, que los vea y el que no, que se vaya, porque demostrarían una profunda insensibilidad al dolor ajeno y equiparía esta indiferencia con lo que ocurre con la pornografía infantil: el que quiera ver que lo haga y el que no, que apague su dispositivo".

La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadana y la de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal.