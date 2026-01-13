Presentan iniciativa para Ley vs. extorsión
TOLUCA, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentó al Congreso Local una iniciativa para expedir la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México, con la cual se busca regular los mecanismos de coordinación, acciones, programas y políticas interinstitucionales que las autoridades deben implementar para investigar, perseguir, y erradicar este delito.
Se trata de una nueva ley que se armoniza con la general y sin precedente, toda vez que en la entidad sólo se tipificaba la extorsión dentro del Código Penal local.
La propuesta refiere que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2019 a 2025 se registró un incremento de 20.8% en el promedio diario de extorsiones cometidas en el país, ubicando al Estado de México entre las cuatro entidades federativas donde se concentra 57.8% de la comisión de este delito.
Para combatirlo, se propone alinearse a la política nacional, y actualizar y reforzar el marco normativo de la entidad mexiquense, lo que implica, entre otros aspectos, la derogación del delito de extorsión.
