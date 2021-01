Presentan protocolo Covid-19 para reuniones con AMLO

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud (Ssa), informó que ya se cuenta con un protocolo sanitario para evitar contagios de Covid-19 en los encuentros que tienen funcionarios con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aseguró que no "ha habido gran alarma".

En conferencia de prensa que encabezó el Ejecutivo federal, Alcocer Varela detalló que desde mediados del año pasado cada martes, el presidente López Obrador y su equipo se someten a pruebas Covid, con el objetivo de identificar de manera oportuna la presencia de personas contagiadas o portadores del virus que pudieran iniciar una cadena de transmisión al interior.

El secretario informó que se han presentado muy pocos casos de coronavirus, pero no detalló nombres.

"No ha habido gran alarma, desde luego el caso es que tenemos en el gabinete de la mañana tenemos un espacio adecuado para tener las reuniones, a veces entra un grupo mayor para ciertos temas, pero siempre hemos estado siguiendo cuatro puntos".

Detalló que entre las medidas se están implementados es promover de preferencia las reuniones virtuales mediante sistemas de videoconferencia, y cuando la reunión sea presencial, la convocatoria de personas no deberá exceder un número de participantes que no permita asegurar la instalación de los mismos en sana distancia, la cual es de dos metros a la redonda entre cada persona.

Además, si la persona convocada presenta signos y síntomas de enfermedad respiratoria, o es un caso confirmado y activo de Covid-19, Alcocer Varela señaló que deberá de reportarlo inmediatamente y abstenerse de acudir a la reunión.

Indicó que también se limpia constante los micrófonos, apuntadores y toda herramienta o utensilio de uso común entre los participantes "disminuyendo en lo posible su uso compartido".

Además, el secretario señaló que se aplican filtros de supervisión sanitaria antes del ingreso de todos los participantes convocados de manera presencial a la reunión.