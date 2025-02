Presentan proyecto de centro para diseñar semiconductores

Edmundo Gutiérrez Domínguez, coordinador nacional del Proyecto de Semiconductores y director general de Innovación Bienestar de México, explicó que se busca consolidar en México un centro de diseño de semiconductores con viabilidad comercial inmediata y, a mediano plazo, un centro de fabricación con una visión estratégica.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 6 de febrero en Palacio Nacional, Gutiérrez Domínguez mencionó que México se prepara para participar activamente y efectivamente en el desarrollo de la cadena de proveeduría de semiconductores.

El coordinador nacional del Proyecto de Semiconductores señaló que para el desarrollo de este plan de semiconductores se estableció la elaboración de una política pública que dé sustento al programa para el desarrollo de esta industria, alineado con el Plan México.

Para 2025 se prevé la creación de este centro de diseño de semiconductores público, con apoyo del gobierno federal y de instituciones académicas como UNAM, IPN, Cinvestav e INAOE.

"Consideramos que el centro de diseño estará consolidado en el año 2027. Toma tiempo porque estamos hablando de una tecnología de competitividad global", agregó.

A mediados de 2026, señaló, la definición del modelo de fabricación de semiconductores más apropiado: "considerar una empresa pública, privada o mixta".

"En este caso se está considerando una iniciativa del sector privado para montar una fábrica en México, la cual podría iniciar operaciones en el año 2026 y consolidarse en 2029", dijo.

Describió que la cadena de proveeduría de semiconductores consta de tres eslabones: diseño, fabricación y ensamble, pruebas y encapsulamiento. Destacó que México tiene más de 40 años de experiencia en diferentes centros de investigación y universidades.

Mencionó que se plantea este centro de diseño en México también por la ubicuidad de los dispositivos y sistemas basados en semiconductores de los cuales dependemos cada vez más, y se tiene vinculación con el sector industrial.

La industria local en nuestro país, resaltó, importa más de 20 mil millones de dólares al año en chips para la industria automotriz, dispositivos médicos, electrodomésticos y productos de informática-computación. "Queremos empezar la sustitución de importaciones de alto valor intelectual y comercial".

Apuntó que a mediano plazo se puede articular la instalación de una fábrica de semiconductores que lleve la manufactura de nivel prototipo a escala industrial en nuestro país.

"El centro de diseño se enfocará en una primera instancia en proporcionar soluciones para el mercado local del sector tradicional, pero también para el global. Y cuando se tenga el centro de fabricación en México, entonces hará diseños que se realizarán en México enfocados a satisfacer las necesidades del mercado local, con la intención de cubrir a nivel nacional los tres eslabones hacia el año 2030", explicó.

Indicó que en una primera etapa se han recibido apoyos de los gobiernos de Puebla y Jalisco para la instalación de las unidades en Puebla y Guadalajara para este centro de diseño.

David Sánchez de la Llave, director del INAOE, expresó su agradecimiento por la confianza en el proyecto y aseguró que se hará todo lo que esté en sus manos para que México, "en un futuro relativamente cercano", forme parte de la carrera de semiconductores a nivel mundial.

Alberto Sánchez Hernández, director del Cinestav, destacó este centro como un paso adelante hacia el desarrollo estratégico del país.

"México está en la posibilidad de convertirse en un actor clave; nuestra visión es clara para establecer como líder en el diseño de semiconductores", mencionó.

Sheinbaum refirió que ya hay colaboración de diseño de semiconductores en distintos estados de la República, pero particularmente en Jalisco.

Ahora lo que queremos es juntar a las instituciones públicas para tener un potencial mucho mayor de desarrollo y fortalecer este esquema de patente que se pueda comercializar, dijo la Presidenta.

La idea, agregó Sheinbaum, es que no solo se instalen empresas en México que usan semiconductores, sino que no todo lo que se produzca en nuestro país venga de patentes de fuera. "Lo que queremos es impulsar el desarrollo científico y tecnológico".

Sheinbaum niega solicitud a la DEA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que haya solicitado la presencia de la Administración de Control de Drogas (DEA) en el país para combatir al crimen organizado.

"No, colaboración, coordinación con todo el gobierno de los Estados Unidos, eso es lo que estamos pidiendo. Imagínense que haya pedido mayor presencia de la DEA en el país. No, no, lo que hablamos fue de la coordinación", comentó en la conferencia matutina de este jueves.

Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno está en completa disposición a colaborar con el gobierno de Estados Unidos.

- De la Fuente y Marco Rubio evalúan coordinación México-EU

Detalló que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de La Fuente habló con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, tuvieron una conversación, para ver cómo van a ser estos grupos de coordinación.

"Entonces, va a haber buena coordinación, va a haber buena colaboración, siempre en el marco de nuestras soberanías y del respeto a nuestros países. Le agradezco", destacó.

"Ley de Infonavit no busca financiar obras prioritarias"

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que con la nueva Ley de Infonavit se busque controlar los ahorros de los trabajadores para financiar la construcción de obras prioritarias, como afirmó Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal señaló que con la nueva Ley del Infonavit habrá transparencia y no va a haber corrupción.

"No es cierto, los fondos de vivienda, todos los trabajadores que están afiliados al Infonavit aportan, ese aporte junto con el de la patronal, se va a un fondo. Una parte de ese fondo se usa para la construcción de vivienda.

"Es falso este planteamiento de que, como dice el PAN, que se van a usar los fondos de los trabajadores para no sé qué cosa. Los fondos están ahí, permanecen ahí, ahí están, ahora se va a construir vivienda, va a haber transparencia y no va a haber corrupción. Ese es el objetivo de esta ley", dijo.