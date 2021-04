Presentan queja ante el IECM contra Clara Brugada

La candidata a la alcaldía Iztapalapa de la alianza PRD, PRI y PAN, Teresa Curiel, presentó una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) contra la candidata de Morena por la misma demarcación, Clara Brugada, por uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada con fines electorales. "Acabamos de presentar tres quejas contra la candidata por la coalición Morena y PT, Clara Brugada, por el uso indebido de programas sociales, obras y servicios de gobierno en su beneficio, evidenciando que existe una clara operación política orquestada desde las esferas del gobierno", dijo.

Expuso que también se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pues consideró que, Brugada violó el principio de equidad de contienda y utiliza los recursos públicos en favor de su candidatura. "Vemos con preocupación que existe una campaña abierta para la difusión de logros del gobierno para la alcaldía, en el que interviene el Gobierno de la Ciudad de México, Morena y su candidata; sabemos que la candidata Clara Brugada solicitó una licencia como alcaldesa en Iztapalapa, no obstante, sigue haciendo uso de los recursos de la demarcación en su beneficio", refirió.

Teresa Curiel expuso que una de las pruebas que favorecen a Clara Brugada es la condonación del pago de agua de 72 colonias de Iztapalapa; así como la pinta de bardas en las instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México que ofrecen pipas gratuitas por parte de la alcaldía; así como el discurso de campaña donde anuncia las acciones que se llevaron a cabo en su administración. "Por todo ello, exigimos que esta violación sea sancionada, los delitos mencionados ameritan una multa que va de los 26 mil 886 pesos a los 53 mil 772 pesos, o prisión de hasta 9 años, o incluso, la anulación de su candidatura; solicitamos también, aplicar las medidas cautelares para quitar todos los videos de sus redes sociales donde se pronuncian los actos de gobierno y se ordene un cambio de discurso de manera inmediata", expuso.

Confió que la relación cercana que tiene Clara Brugada con la fiscalía General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy, no impida la aplicación de la ley. Al respecto, el líder del PAN capitalino, Andrés Atayde Rubiolo, respaldó la acciones legales emprendidas por Curiel y pidió al Gobierno de la Ciudad, a Morena y a los vecinos, a no confundirse, pues "una cosa es ser gobierno para lo que ellos tienen que servir y servirnos bien y otra es que despilfarren y desvíen recursos tanto financieros como humanos, a para una campaña de una candidata de su partido".

Dijo que no es casualidad que en un mismo día pasen brigadas, una de los ciervos de la Nación ofreciendo programas y servicios y ese mismo día, horas después, pase la brigada de la candidata de Morena. Dijo que claramente son actos anticipados de campaña, promoción, adjudicación y promesas de obras que aún ni se realizan y tiene que ver con una campaña abierta en favor de Brugada difundiendo los supuestos logros del gobierno de Iztapalapa de los últimos 3 años.

"Le exigimos al gobierno de la Ciudad de México una contienda justa y pareja y que más bien, se ocupen de lo verdaderamente importante y es por lo que pagamos: que hagan bien su chamba y que sanen esta ciudad en términos económicos, de seguridad y de salud", indicó. En su oportunidad, Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del PRD sostuvo que de manera contraria a lo que afirma Morena, violan de manera flagrante la ley electoral y los preceptos democráticos que dicen defender.

Expuso que dos ejemplos de este comportamiento fueron el anuncio del inicio de la vacunación por Covid un día antes del inicio del proceso electoral y la condonación del pago de agua en 72 colonias de la demarcación; por ello, pidió al IECM el apego estricto a los preceptos legales y la aplicación de manera urgente de las medidas cautelares conducentes para detener estas actividades proselitistas que están fuera de la ley porque "ellos están acostumbrados a violar la ley, tienen una propensión a la ilegalidad".