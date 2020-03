Presentan segunda etapa de campaña contra las drogas

Después de que la primera etapa de la Campaña Nacional de Prevención de Adicciones no tuvo el efecto esperado, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de Presidencia, presentó la segunda etapa de esta campaña y la cual contará con spots donde aparecen diversos deportistas, entre ellos el boxeador Saúl "El Canelo" Álvarez, y el beisbolista de las Grandes Ligas, Adrián González Savin.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Ramírez Cuevas informó que la campaña tendrá como lema "En el mundo de las drogas no hay final feliz" y acusó que la guerra contra las drogas que se impulsó en administraciones anteriores no tuvo resultados favorables, sino que al contrario aumentó.

"Decidimos hablar del mundo de las drogas con la verdad de la realidad y lo que significa para una persona, sobre todo para un adolescente, consumir sustancias, sobretodo químicas, en sus afectaciones a su salud física y sobre todo a nivel cerebral, y todo eso es lo que se va hablar en esta en esta campaña", indicó.

"Estas sustancias sí afecta el desempeño de las personas, sí tiene una afectación al intelecto de las personas. Normalmente se piensa que se pueden consumir sustancias sicoactivas sin ninguna consecuencia, de hecho se ha normalizado el consumo de sustancias el fiestas clandestinas como raves donde se consume metanfetaminas".

"Aquí vamos a mostrar con qué se hacen las metanfetaminas esas sustancias que hacen vivir momentos o paraísos artificiales momentáneos", explicó.

Jesús Ramírez aseguró que la guerra contra las drogas no tuvo resultados favorables, sino que al contrario "aumentó el consumo de manera alarmante. El consumo entre niños y mujeres se triplicó".