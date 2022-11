Presidencia da total respaldo a Encinas

A-AA+

La Presidencia de la República reiteró su respaldo a Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, señaló que el trabajo de Encinas Rodríguez ha sacudido estructuras del poder del viejo régimen, por eso atacan, dijo, el informe del caso y descalifican sus resultados.

En sus redes sociales, Ramírez Cuevas expresó: "La comisión presidencial para el caso Ayotzinapa, ha hecho un trabajo intenso a favor de la verdad para acabar con la impunidad. Ha sacudido estructuras de poder del viejo régimen, por eso atacan su informe y descalifican sus resultados. Todo nuestro apoyo a @A_Encinas_R".

Al denunciar una campaña para desacreditar las investigaciones de la Comisión para la Verdad, Encinas aseguró que no se distraerá en su trabajo para esclarecer los hechos, dar con el paradero de los estudiantes y hacer justicia. El funcionario encargado de los derechos humanos en Gobernación adelantó que junto al equipo de expertos del GIEI, el gobierno de la República trabaja en nuevas líneas de investigación y remarcó que no habrá impunidad en este asunto.

El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el interior de la FGR quisieron dinamitar la investigación sobre el caso Ayotzinapa porque la intención era que no se detuviera al exprocurador Jesús Murillo Karam.

Aseguró que en la FGR hay "infiltrados", "sorprendidos", "no tomados en cuenta" o estrictos defensores del debido proceso y hubo quien le dijo que si hubiese esperado un mes hubiese sido impecable la indagación, "pero de hacerlo no hubiéramos detenido a nadie, porque ellos se hubieran dedicado a informarles".

El Presidente ha señalado que se ha avanzado en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas.

Acusó que en la Fiscalía General de la República estaban simulando y no se actuaba, buscaban que pasara el tiempo,

El mandatario reconoció que ahora hay una polémica —por el informe de la comisión— porque se dio un paso positivo hacia la búsqueda de la auténtica verdad, porque hubo lo que se llamó "la verdad histórica", que fue un montaje, fabricación de hechos, para proteger a responsables de lo sucedido en Iguala.

Acusó que se quiere descalificar la investigación señalando que las pruebas no son sólidas, que se inventaron los chats de WhatsApp. "No, ya lo dije y Encinas tiene todos los datos complementarios, por cada caso hay 10 pruebas, es tan delicado el asunto y no les gustó que se actuara de esa manera", dijo.