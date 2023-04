Presidencia truena contra la SCJN tras revés a Plan B

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL). – La Presidencia de la República volvió a cargar contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de que se mantuviera la suspensión del llamado Plan B electoral del presidente López Obrador. En un comunicado, afirmó incluso que para algunos ministros, "la ley dejó de ser la ley", al asegurar que el ministro Pérez Dayán no debió participar de la discusión.

El fallo "exhibe la parcialidad y el criterio evidentemente político, que no jurídico, con el que se conducen algunos integrantes del alto tribunal, toda vez que la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a jueces, magistrados o ministros intervenir en asuntos en que ellos mismos participaron o emitieron la resolución cuestionada, ya que su juicio será evidentemente parcial a favor de su criterio".

Asegura que es una cuestión de ética judicial que el ministro Pérez Dayán no observó, pues, "al ser juez y parte, estaba obligado a excusarse para no participar en la votación de un asunto en el que se proponía revocar su resolución, de conformidad con el artículo 126, fracciones XVI y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación".

"Asimismo, el ministro Laynez Potisek, en contra de sus propios precedentes, ahora ya no considera que la suspensión de normas generales constituye una prohibición expresa que no da lugar a interpretación alguna", afirma.

#ComunicadoPresidencia



Ministro Pérez Dayán debió abstenerse de participar en resolución de recurso que cuestionaba su determinación que suspende una norma general.https://t.co/egfvXZicyX pic.twitter.com/CL7628wDIZ — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 27, 2023

En conclusión, cierra el comunicado, "la ley dejó de ser la ley para algunos ministros, pues, con su actuar, vacían de contenido el artículo 64 de la Ley Reglamentaria y contravienen el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir las disposiciones que regulan los procedimientos constitucionales".Hace un mes en un comunicado similar, la Presidencia acusó al ministro Laynez de "arrancar páginas de la Constitución" cuando se dio la suspensión del Plan B electoral, al tiempo que anunció una impugnación.