Presidenta Sheinbaum revela campaña digital contra gobierno por asesinato

La presidenta Sheinbaum expone campaña digital tras asesinato de alcalde en conferencia

Por El Universal

Noviembre 05, 2025 02:51 p.m.
A
Presidenta Sheinbaum revela campaña digital contra gobierno por asesinato

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se exhibió una "campaña digital" en contra del gobierno y de la estrategia nacional de seguridad, además que, fue relacionada con el empresario Ricardo Salinas Pliego.

En la sección "Detector de Mentiras" también se exhibieron a periodistas por "una campaña coordinada de desinformación" en X, como Lilly Téllez, Javier Alatorre y Manuel López San Martín.

"Llama la atención que 49% de las cuentas que participaron en la campaña, la mitad son cuentas extranjeras, provenientes de Colombia, España, Estados Unidos y Argentina, muchas de ellas promovidas por la red Atlas Network, una organización internacional de derecha ligada al empresario Ricardo Salinas Pliego", se acusó.

Se acusó una "campaña sin precedentes" en redes sociales con el uso de bots desde el extranjero, medios de comunicación y prensa. Se dijo que se identificó que las tres mentiras difundidas fueron que el gobierno federal abandonó a Carlos Manzo; que el gobierno de México lo mandó matar; y que México es un estado fallido.

Es muy difícil regular las redes sociales, aceptó la Mandataria federal, pero comentó que "hay una parte de ética relacionada con la inteligencia artificial que es muy importante y que está siendo regulada ya en muchísimos países del mundo".

La Presidenta dijo que Atlas Network es una organización de ultraderecha que no solamente actúa en México, sino en otros países, particularmente de América Latina: "Y lo hace no con un debate público relacionado con posiciones ideológicas apolíticas, sino a través de la manipulación de imágenes o del pago, mucho dinero [...]".

