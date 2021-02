Presidente de Argentina llama a la unidad latinoamericana para terminar con pobreza

Alberto Fernández, presidente de Argentina, llamó esta tarde a la unidad latinoamericana para sacar de la pobreza y de la marginalidad a millones de personas en el continente al que calificó como "el más desigual que hay en el mundo".

Al participar en la ceremonia de los 200 Años de la Promulgación del Plan de Iguala y Día de la Bandera, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario argentino manifestó que no hay ninguna posibilidad de que la región latinoamericana progrese si no es con la unidad de la "Patria Grande".

"Cada uno de nosotros en América Latina debe de tener el deber para trabajar por la igualdad latinoamericana porque no hay ninguna posibilidad de un continente que progrese.

"Nosotros podemos hacer posible porque no es un sueño pensar en una América Latina integrada, unida, que luchen conjunto para sacar de la pobreza y de la marginalidad a los millones de compatriotas de la Patria Grande que están sumidos en este lugar y podemos hacerlo.

"Muchas veces como se ha dicho aquí porque no se encierran en debates que ni siquiera son los nuestros, son debates que a otros les interesan y son debate y que a nosotros nos postergan. Unidad, igualdad, la igualdad en el continente más desigual que el mundo tiene. ¿Quién puede vivir en paz con su conciencia al decir que ha abrazado a la política, decir que viene de movimientos populares y hacerse el distraído en un continente donde muy pocos concentran la riqueza y millones distribuyen la pobreza?", dijo.

Alberto Fernández manifestó que cuando alguien piense que ya no puede, se debe de recordar la lucha que realizaron los independentistas Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, pero también aquellos que liberaron Sudamérica como Simón Bolívar, Bernardo O'Higgins y José Francisco de San Martín.

"Nosotros podemos hacer posible, porque no es un sueño pensar en una América Latina integrada, unida que luchen conjunto para sacar de la pobreza y de la marginalidad a los millones de compatriotas de la Patria Grande que están sumidos en ese lugar y podemos hacerlo.

"Cuando pensamos que no podemos, recordemos a Guerrero, recordemos Hidalgo, recordamos a San Martín, recordemos a Güemes, recordemos a Belgrano, recordemos O'Higgins, recordemos a Bolívar recordaremos a Juana Azurduy y recordemos Artigas en el Uruguay y démonos cuenta que se puede, nunca bajes los brazos".

El presidente de Argentina aseguró que el Plan de Iguala es un ejemplo de que en la diversidad puede haber un punto de encuentro que haga que los pueblos se hagan libres y las sociedades más justas.

Agradeció al presidente López Obrador el haberlo invitado a esta conmemoración de "de un Bicentenario tan hermoso como éste. ¡Viva México!, ¡Viva Argentina!, Viva América Latina!".