Presidente, de lo que me pueda pasar lo responsabilizo a usted: López Dóriga

A-AA+

El periodista Joaquín López Dóriga responsabilizó "de lo que me pueda pasar", luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, acusó una supuesta campaña "de malas entrañas" de varios columnistas.

Ayer martes, AMLO acusó la existencia de una campaña sucia "muy perversa muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad" en la que se asegura que si algo le pasa a una aspirante presidencial será su culpa.

El mandatario federal aseguró que esta campaña no ha sido espontánea, que inició hace una semana y en la que participan, acusó, varios periodistas y medios "vinculados a Salinas de Gortari" y que se busca desestabilizar.

"Estoy constatando una campaña que acaban de echar andar muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima, están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la presidencia va a ser culpa mía, pero esto lo está diciendo (Joaquín) López-Dóriga, la señora (Beatriz) Pagés, (Héctor) Aguilar Camín, (Raymundo) Riva Palacio, toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari".

Tras estos señalamientos, hoy López Dóriga retó al mandatario a probar "y no sólo acuse, pruébelo" que pertenece a un supuesto grupo de conspiración del expresidente, Carlos Salinas de Gortari.

Además, el periodista calificó a AMLO de estar "alterado" y "disparar desde su paredón mañanero" en contra suya.

Quien también reaccionó a la supuesta campaña fue la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien criticó las "campañas perversas e irresponsables" de la oposición para "dañar al presidente López Obrador".

A través de redes sociales, la aspirante presidencial emitió un mensaje en el que dice:"¿Hasta dónde es capaz de llegar la oposición con tal de recuperar el poder? y sobre todo, ¿a dónde será capaz de llegar la oposición con tal de dañar al presidente López Obrador y el proyecto de nación? Campañas perversas e irresponsables".

"Hoy quiero visibilizar lo que yo considero que es la más baja, vil y ruin, estrategia electoral, la fabricación de mentiras que recientemente algunos opinadores y columnistas aliados de quienes yo llamo el Frente Cínico Opositor, como son Carlos Alazraki, Raymundo Riva Palacio, Beatriz Pagés e incluso, Guadalupe Loaeza. Ellos deslizaron de forma sincronizada e irresponsable la posibilidad de un atentado. Nada más falso e imposible", señaló Sheinbaum en su mensaje.