Presume AMLO alza en recaudación y recursos para concluir 2021 sin deuda

Al informar que se registra un aumento en la recaudación respecto al año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se tiene problemas de presupuesto para terminar el año y aseguró que se cuenta con el recurso económico necesario para pagar la nómina y los aguinaldos de los trabajadores del Estado.

"No tenemos problemas para terminar el año, y no le debemos a nadie, se han entregado las participaciones federales a los estados y tenemos para pagar toda la nómina y aguinaldos de todos los trabajadores al servicio del Estado, de médicos, tenemos finanzas públicas sanas, y tenemos el recurso", dijo.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal informó que se registra un aumento del 1.5% de la recaudación en términos reales en comparación del año pasado.

"En este periodo (de enero a octubre) habíamos recaudado 3 billones 71 mil 978 y ahora hemos recaudado 3 billones 279 mil; esto en términos reales significa 1.5% aunque se agregue la inflación, de todas maneras es una incremento de 1.5% de la recaudación de ahora.

"Y en tributarios que son solo impuestos, lo mismo, 2 billones 515 mil (en 2020) y ahora 2 billones 709 mil, aquí tenemos como 200 mil millones más de recaudación, en términos reales hay un incremento de 2.4", detalló.