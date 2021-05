Presume AMLO lista de Morning Consult donde aparece como uno de los presidentes mejor evaluados

Al advertir a sus adversarios se podrán "verdes de coraje", el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió una encuesta en donde es evaluado, por su desempeño, como uno de los mejores presidentes del mundo.

"Les voy a presumir algo porque les enoja mucho a los conservadores, ayer dieron a conocer una encuesta, ofrezco disculpas porque no se vayan enojar tanto, a veces hasta parecen del Partido Verde, porque se ponen verdes de coraje".

Señaló que una encuesta que hacen en Estados Unidos del desempeño de los presidentes del mundo y "el de Tepetitán, Macuspana Tabasco ya está en primer lugar".

De acuerdo con el sondeo que realiza la encuestadora Morning Consult, el presidente López Obrador está en primer lugar entre los Jefes de Estado mejor evaluados, al obtener un 32% de aprobación al 11 de mayo pasado.

"Esto es con cariño para nuestros adversarios los conservadores, porque estaba en primer lugar que es un buen mandatario el presidente Narendra Modi, de la india, sin embargo, con la pandemia bajó, pero sigue estando muy bien porque es un buen gobernante".

López Obrador presumió que su evaluación es mejor que la del presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien tiene un 55% de aprobación, por 37% de desaprobación.

"La vamos a pasar cada mes, y cuando estemos abajo será momento de la despedida, no será necesario que FRENAA y que Claudio X González y que los intelectuales orgánicos en la prensa vendida o alquilada nos cuestionen, si el pueblo no quiere, no apoya, no se puede gobernar".