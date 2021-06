Presume AMLO victoria de Morena en 11 estados y mayoría en Cámara, "pese a que se unió toda 'la maleantada'"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a que toda "la maleantada" se unió en contra de Morena y sus aliados en la pasada jornada electoral, el pueblo mexicano los rechazó y se sigue con la transformación de México.

"Estamos muy contentos porque se unieron todos, bellísimas personas, finísimas personas, toda la 'maleantada', la delincuencia de cuello blanco, traficantes de influencias, medios vendidos, alquilados y el pueblo dijo no, seguimos con la transformación".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal destacó que de las 15 gubernaturas, su movimiento obtuvo 11, que sumadas con las que ya gobiernan, suman 17 en total, es decir, más de la mitad de las 32 entidades de la República mexicana.

Destacó que en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados -Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) – obtuvieron la mayoría simple, por lo que se podrá aprobar el presupuesto, que es "lo que más nos importa".

"¿Qué se logra con el 51% en la Cámara? Que se apruebe el presupuesto que es lo más nos importa, la aprobación del presupuesto. ¿Por qué? Porque es el instrumento que se tiene para impulsar el desarrollo. No querían los conservadores que lográramos esto", aseveró.

"Habrá que negociar"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que requiere negociar con otros partidos políticos para tener mayoría calificada –dos terceras partes- en la Cámara de Diputados para aprobar una reforma constitucional.

"Nosotros vamos estar muy cerca de tenerla (mayoría calificada) de todas maneras se va a requerir una negociación, para reformar la constitución se requieren las dos terceras partes de la Cámara".

El Presidente destacó los buenos resultados de Morena en las elecciones, pues en 20 años un partido en el gobierno, en una elección intermedia, no había tenido la mayoría legislativa que tendrá ahora.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador refirió que en la actual legislatura, sin tener mayoría calificada, Morena y su gobierno lograron llevar a cabo reformas constitucionales porque hicieron acuerdos.

"Por ejemplo se acordó con el PRI la reforma al artículo 4 de la Constitución para que las pensiones de los adultos mayores, niños y niñas con discapacidad y se elevaron rango constitucional y se opusieron ellos (PAN)".

"Solo vamos a buscar la mayoría calificada en reformas constitucionales, en muy poquitas, porque las fundamentales ya las hicimos, por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional, que fue unánime".

El presidente López Obrador mostró una estadística en la cual, el expresidente Ernesto Zedillo (PRI) perdió 32% en comparación con los votos al Congreso en su elección anterior, mientras que el ex presidente Vicente Fox (PAN) perdió 34.8%, el expresidente Felipe Calderón (PAN) 29.6%, ex expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) 30.5% y según sus proyecciones el actual titular del Ejecutivo perderá 17.1% de la votación al Congreso.

"¿Quién perdió más?", cuestionó el titular del Ejecutivo.