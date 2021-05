"Pretenden nacionalizar Afores para financiar infraestructura", asegura Salazar Sáenz

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados contempla nacionalizar los fondos de pensiones propiedad de los 30 millones de trabajadores mexicanos para financiar el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles", la construcción del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y sus proyectos sociales, advirtieron legisladores.

"No es un tema nuevo, pero dadas las condiciones del momento para la 4T, con la posibilidad de perder el control del presupuesto, la necesidad de dinero para financiar sus costosos proyectos, la presencia en México de quienes planearon y operaron la expropiación en Argentina y una carta que circula en los pasillos del Congreso, queremos alertar a la población sobre el peligro de que los fondos de retiro de los trabajadores sean administrados desde Palacio Nacional y aunque sabemos que lo van a negar, como en su momento rechazaron la militarización del país o los aumentos a la gasolina, es un hecho que quieren llevarlo a cabo", explicó el senador Francisco Javier Salazar.

En conferencia de prensa, el legislador presentó una carta del diputado Edelmiro Santiago Santos dirigida al presidente de la junta de coordinación política y líder del grupo parlamentario de Morena, Moisés Ignacio Mier, en la cual muestra su intención de proponer una iniciativa de reforma fiscal para nacionalizar las Afore.

"Por medio de la presente le hago de su conocimiento que voy a preparar una reforma fiscal que tiene como propuesta la nacionalización de las Afores de todos los trabajadores de México, que son más de 30 millones, y los fondos pueden transferirse a Bansefi (Hoy el Banco del Bienestar), dice el texto".

De acuerdo con el documento, los fondos, superiores a los 4 billones de pesos, son necesarios para la consideración del gobierno de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país.

"Concretamente el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, la construcción del tren maya y la refinería de Dos Bocas en Tabasco, así como el apoyo de los adultos mayores y las becas de jóvenes construyendo el futuro. Solicito su apoyo porque no podemos dejar que pase más tiempo, los grandes proyectos de esta administración no requieren y lo ameritan. Los recursos que se habían agotado y no es posible consolidar la voluntad del pueblo Mexicano que fue vertida, históricamente, en las urnas que me ha pasado elecciones del 2018", refiere la carta.