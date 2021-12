"Prevalece en INE rechazo al cambio"

En el Instituto Nacional Electoral (INE) existen resistencias al cambio, a la innovación, y ello proviene principalmente de aquellos consejeros que ya tienen más tiempo en el organismo, señaló la consejera Carla Humphrey Jordan.

En entrevista expuso que en lo personal, ha propuesto en más de una ocasión que el instituto se transforme en cuanto al sistema de votación, por ejemplo.

La tecnología, comentó, es algo que ya se debe utilizar más y no continuar con el voto como se tiene desde hace 30 años.

Humphrey Jordan fue una de las consejeras que el pasado viernes, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, votó en contra del proyecto en el que se propuso posponer las actividades de la revocación de mandato —excepto lo relacionado con el levantamiento de firmas— por falta de recursos económicos.

Es necesario entender, dijo, que se trata de una revocación de mandato, y si la ley dice que debe ser similar a una elección, no necesariamente debe ser así, es una pregunta, una papeleta con dos opciones de respuesta: sí o no.

¿Usted está convencida de que sí se pueden generar ahorros en el INE?, ¿cómo?

—Yo creo que hay una manera en general, no sólo en la revocación de mandato, sino en el instituto en general, y en distintas cosas y actividades que hacemos. Desde agosto del año pasado yo propuse una Comisión de Innovación y Modernización, y la verdad es que no se ha querido aprobar, hay inercias y resistencias muy fuertes que impiden que se empiecen a hacer cambios.

¿Qué hay que hacer?

—Para tener tecnología hay que invertir, sí claro, pero obviamente economizas en muchos temas. Yo voté en contra [el viernes pasado] porque creo que no era el momento; todavía no sabemos si va a haber o no revocación de mandato, no sabemos si están las firmas, no sabemos si están en las 17 entidades, pero, además, porque creo que hay que explorar otros escenarios.

¿Cuáles?

—Poner centros de votación. En muchos países hay escuelas [donde] cada salón es una mesa, eso, obviamente, reduce costos; el tema electrónico, ver si se pueden ajustar los centros de votación electrónicos; utilizar las urnas que ya tenemos; imprimir las boletas, pues Talleres Gráficos es un organismo descentralizado del gobierno federal, que nos imprima a mitad de precio o gratis. No tenemos que imprimir toda la serie de actas y de cosas que se imprimen para un proceso electoral, es una revocación de mandato, es una pregunta, una papeleta, es un sí o no.

Se puede plantear que tengan medidas de seguridad las papeletas, pero no imprimir en papel seguridad. Este año gastamos 677 toneladas de papel seguridad.

La propia Ley de Revocación de Mandato habla de que a las presidencias de las mesas directivas de casilla se les dará el padrón digital, ya no impreso. Creo que se pueden hacer cosas reales para reducir los costos. No necesitamos todas esas actas, no necesitamos un conteo rápido porque claramente el cómputo se va a hacer el día de la jornada.

¿Hay formas concretas?

—Creo que sí hay formas, e incluso decir: saben qué, con el dinero que tenemos nos da para poner este número de casillas.

Queremos cumplir con la ley, pero o las instalamos de otro modo de manera más económica, no sé si tenemos que tener todos los aditamentos que se tienen para una elección: eso no quiere decir bajar seguridad, es distinta la participación ciudadana a una jornada electoral. [Podemos] hacer un esfuerzo de explorar distintos escenarios que nos lleven a facilitar y a reducir costos en este proceso (...), pero en muchas actividades institucionales.

¿De dónde vienen las resistencias en el INE?

—Cuando propuse esa comisión estábamos aprobando el presupuesto del año pasado, en agosto, y aunque no fuera acuerdo formal de creación, hubo muchos que estuvieron de acuerdo. Pero ahora hay resistencias.

¿De quiénes?

—Percibo claramente de quienes llevan más tiempo en la institución: Ciro [Murayama], Lorenzo [Córdova]; José Roberto [Ruiz Saldaña]; un poco Jaime Rivera, quien quiere avanzar, pero quiere ser muy cauteloso. Uuc-kib [Espadas] siempre lo ha dicho: las urnas electrónicas de votación no.

Creo que mayormente es de la gente que ya lleva mayor tiempo. La verdad es que no hay esfuerzo ni ganas de mirar a otro lado y ver cómo se ponen a hacer cosas.

Acabo de proponer en la Comisión de Organización una serie de estudios y análisis, y hasta eso fue motivo de debate... si yo podía o no, y si las áreas iban a perder tiempo en hacer análisis sobre una app con ID digital, que tuviéramos ya la credencial de elector en el teléfono; propuse estudios de voto anticipado, no sólo para personas con alguna discapacidad, por ejemplo, la gente que está en el Ejército, en la Marina, en hospitales de guardia, a lo mejor pueden adelantar su voto.

¿Percibe una resistencia para hacer la revocación?

—Creo que hay un argumento que sí es válido, creo que lo que no se vale es darle más obligaciones a un órgano.

Sí creo que es un argumento válido que no pueden ahogar a las instituciones sin presupuesto para hacer las cosas, y el debate entre juicio político, entre si no cumple, si no se tienen los recursos, yo creo que nosotros tenemos que cumplir.