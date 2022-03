Prevé oposición intervención del narco en comicios

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A menos de un mes de que arranquen las campañas para renovar la gubernatura en seis estados, las dirigencias del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) alertaron sobre el riesgo de que la actual ola de violencia en el país sea la antesala para que se repita el escenario de los comicios de 2021, donde, según denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el crimen organizado intervino y operó a favor de candidatos oficialistas.



En entrevista con El Universal, Jesús Zambrano (PRD), Marko Cortés (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Clemente Castañeda (MC) expusieron que la política de seguridad de "abrazos y no balazos" otorga permiso para que los criminales se sientan cómodos y busquen incidir en los resultados electorales.

Exhortaron a la OEA a pronunciarse sobre la denuncia que presentaron en agosto pasado sobre la intervención del crimen para favorecer a Morena en 2021, luego de que la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos presentó el reporte de Evaluación de Amenazas Alrededor del Mundo, en el que señaló que el crimen organizado mexicano ha invertido miles de millones de dólares en el proceso electoral.

El 3 de abril arranca el periodo de campaña para la renovación del Ejecutivo en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

En 2021, la consultora Integralia contabilizó 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales.

Zambrano, presidente del PRD, reconoció que existe preocupación en al menos cuatro estados por la posible injerencia del crimen, y aunque no cuentan con datos que sean preocupantes en términos de que el crimen se esté metiendo en los procesos, "puede ser porque todavía no empiezan las campañas".

"Nos preocupan regiones como Durango, el cual, aunque está muy tranquilo en los últimos años, puede tener violencia, o que metan en una situación de zozobra a Tamaulipas", dijo.

Expuso que en Hidalgo "existe preocupación, sobre todo en las zonas serranas, y en Oaxaca el propio gobernador, Alejandro Murat, hace tres semanas hizo señalamientos de que el candidato de Morena estaba vinculado con grupos del crimen organizado en la región del Istmo".

Además, Zambrano se refirió al reporte de la Dirección de Inteligencia de Estados Unidos, el cual, agregó, expuso el nivel de gravedad e intromisión del crimen organizado en temas electorales en México.

"La OEA quedó de respondernos en cuanto tuvieran una deliberación, una valoración en su consejo de embajadores. Se reúnen cada mes o cada dos meses. Hasta la fecha no nos han dado ninguna respuesta formal, ni nada. Es muy relevante este informe de los órganos de inteligencia estadounidense porque confirma lo que nosotros denunciamos: la delincuencia organizada está influyendo para que ganen los candidatos de Morena", apuntó el perredista.

Por su parte, Cortés mencionó que, de cara a las elecciones, "estamos viendo que el crimen organizado se está expandiendo en todo el territorio nacional.

"No es sólo dicho por nosotros, lo han dicho autoridades de Estados Unidos con el embajador Ken Salazar, diferentes agencias y organismos de inteligencia. El gobierno mexicano, con su estrategia de abrazos y no balazos, lo está consintiendo y eso ha generado la peor ola de violencia en el país", afirmó.

En ese sentido, señaló que "abrazos y no balazos" ha provocado que el crimen se sienta "muy cómodo y apoyen a los candidatos de Morena".

El panista apuntó que la denuncia que presentaron ante la OEA fue con el objetivo de que velara en favor de la democracia y la libertad de los países que la integran, como México.

"Yo espero, respetando sus tiempos, que ambos organismos emitan pronto un resolutivo al respecto. No es posible que sean las agencias de Estados Unidos las que alerten y no estos organismos internacionales, de los cuales México forma parte y en donde hay denuncias presentadas, pero no resolutivos acordados", apuntó el panista.

A su vez, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, reconoció que existe preocupación por que se repita en las elecciones de este 5 de junio el mismo escenario de 2021, cuando, aseguró el priista, fue evidente la operación de grupos del crimen organizado a favor de candidatos de Morena, como lo denunció la Alianza por México.

Señaló que el informe publicado por las agencias de inteligencia de Estados Unidos sobre la influencia de los cárteles de la droga en los comicios mexicanos y la intimidación a políticos y candidatos es congruente con las preocupaciones que tienen los partidos políticos de nuestro país sobre la intervención del crimen organizado en los procesos electorales en México.

Asimismo, puntualizó que hasta el momento la coalición PAN-PRI-PRD no ha recibido una respuesta respecto a la denuncia que presentaron sus tres dirigentes en agosto pasado sobre la injerencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales de 2021.

Al respecto, el senador y exdirigente de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda comentó: "Después de la experiencia nada grata de 2021, lo que podemos constatar que es claro es que el crimen organizado se quiera hacer presente en las campañas electorales".

"Muchos de los casos y asesinatos contra candidatas y candidatos en 2021 provinieron del crimen organizado.

"Nosotros estamos muy cautelosos y muy al pendiente, en alerta, sobre distintos indicios de violencia que pudiera haber en el proceso electoral de este 5 de junio", aseveró el líder del partido MC.

Por último, recordó que Movimiento Ciudadano fue uno los partidos más afectados con la violencia contra algunos de sus candidatos el año pasado, con casos de asesinatos de abanderados y dirigentes en Veracruz, en Sonora y Guanajuato, entre otros.