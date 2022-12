Prevén aplicación de vacuna Abdalá a principios de enero en Hidalgo

A-AA+

PACHUCA, Hgo., diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- Se prevé que a partir del mes de enero en Hidalgo comience la aplicación de la vacuna cubana Abdalá, luego de que arribaran a esta entidad 100 mil dosis de este biológico, señaló el delegado de Programas Sociales del Gobierno Federal, Abraham Mendoza Zenteno.

El funcionario indicó que hace dos semanas se recibió este lote de vacunas, sin embargo, será hasta enero en que se coordinen con la Secretaría de Salud para comenzar con la aplicación.

Resaltó que esta vacuna es totalmente segura, y no se contrapone con algún otro biológico, por lo cual hizo un llamado a la ciudadanía a que acuda a ponerse este refuerzo, con total confianza.

Abraham Mendoza señaló que en esta entidad el 80 por ciento de la población mayor de 18 años de edad cuenta ya con la cuarta dosis, sin embargo, todavía hay una parte de los ciudadanos que no han acudido a los diferentes centros de vacunación. Dijo que aún no se tiene la logística de cómo será atendida la población.

Una vez definido en enero si se envían las dosis a los centros de salud, o bien se pongan puestos de vacunación, se informará a la población para que pueda protegerse, sobre todo en esta época de frío, donde hay un repunte importante de enfermedades respiratorias.

El funcionario indicó que Hidalgo ya no cuenta en este momento con dosis de Cansino que habían sido utilizadas en meses anteriores para el refuerzo, y se desconoce si en los meses siguientes podría llegar algún lote distinto a Abdalá, pero resaltó que los estudios científicos demuestran que este medicamento es seguro y sobre todo puede prevenir de los contagios de Covid-19.

También refirió que la vacuna Patria está en las últimas fases de investigación y se prevé que el próximo año pueda ya estar disponible para todo el país.