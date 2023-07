Previo a visita de AMLO, colocan mantas contra Guardia Nacional en Sonora

A-AA+

HERMOSILLO, Son., julio 14 (EL UNIVERSAL).- A unas horas de que el presidente de la República llegue a Sonora para realizar su gira número 24 por la entidad, aparecieron mantas en varios municipios con señalamientos contra elementos y autoridades de la Guardia Nacional.

Las mantas colocadas en puentes, escuelas y espacios públicos de Hermosillo, San Luis Río Colorado, Cajeme y Nogales tienen el mismo mensaje.

Piden al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y al secretario de la Defensa Nacional (Sedena) general Secretario Luis Crescencio Sandoval que pongan freno a la incontrolable ola de violencia en el estado.

Denuncian que elementos de "la Guardia Nacional privan de la libertad y de la vida a ciudadanos que no tienen nada que ver con la delincuencia organizada".

Se trata, según dicen de privar de la libertad a personas que no cometieron delitos y se las llevan a casas de seguridad para privarlos de la vida.

"Le rogamos Presidente y secretario de Defensa Nacional poner atención en la Guardia Nacional de Sonora".

Señalan que mandos de esta corporación en San Luis Río Colorado que abusan sexualmente de menores y mayores de edad. Hechos indignantes.

"No podemos hacer una denuncia porque nos tienen amenazados con matarnos si damos información porque tienen el control del estado y es denuncia pública por parte de familiares que hemos sido víctimas de la impunidad en contra de estos delincuentes aquí mencionados", refieren.

El presidente López Obrador hará una gira de trabajo en Sonora este fin de semana; estará en Puerto Libertad donde supervisará la planta de licuefacción de gas y visitará la Isla del Tiburón, en territorio seri, también revisará avances en proyectos de infraestructura y el Plan de Justicia Yaqui.