PRI anuncia acciones legales contra reforma electoral en Congreso

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional del PRI,

, adelantó que en caso de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe una nueva propuesta de

al Congreso, como plan b por el rechazo al proyecto actual, buscaráde inconstitucionalidad en conjunto con otros partidos."Si aún presentando el plan b, las leyes que presentan o que pretendan aprobar no están apegadas a la Constitución y a la ley, vamos ade inconstitucionalidad, como, y vamos a construir con todos los representantes y con todos los partidos políticos para presentarlas, porque no podemos permitir que se dé un, eso sería un", dijo.En, en la, "Alito" Moreno también se refirió a la iniciativa de "Salvemos la Democracia", única que cumplió con los requisitos y será dictaminada en las próximas semanas, según el presidente de la Comisión de Reforma Político-Electoral,Señaló que considera viable que sea aprobada por el Congreso, ya que no será apoyada por los legisladores del régimen."Está claro que sí hay unaquey organizaciones sociales, partidos políticos, está claro que no va a pasar, ¿Por qué? Porque no va a tener los números de ellos, entonces, qué decimos nosotros, el tema fundamental hoy es la reforma que ha presentado, ley Maduro, Morena, esa en contra. Obviamente, cualquier propuesta que fortalezca el sistema democrático, estamos con ellos, pero no tendrán los números de Morena, entonces, de todas maneras no va a pasar", dijo.El dirigente priista lamentó que México no haya sido invitado a la, organizada por el presidente estadounidense, para analizar estrategias de combate a los cárteles de la droga."Es terrible lo que le sucedió al país, terrible que no estés en un acuerdo donde están 17 países de América Latina y el Caribe para combatir el tema frontal, una salida clara es, ya tenemos un, no, tú puedes tener un, pero tienes que construir con toda la región. Entonces, no hay confianza, entonces, ¿qué se necesita? Investigar, sancionar, perseguir y entregar a los 'narcopolíticos' de Morena, a esos hay que entregar, porque no hay confianza, y hay que hacer operaciones de cooperación, de, y eso no tiene nada que ver con la soberanía", comentó.