PRI asegura que defenderá a las instituciones electorales

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados reiteró su compromiso para defender la democracia y a las instituciones electorales, "cueste lo que cueste".

El diputado federal Mariano González Aguirre, señaló que para responder a los retos que la democracia impone, se debe mantener lo que ha funcionado, "retos que hemos enfrentado con éxito, con alternancia en el poder, con legalidad y pacíficamente, eso es una realidad desde hace 22 años", dijo.

En representación del coordinador de la fracción del PRI, Rubén Moreira Valdez, el legislador encabezó una reunión con integrantes de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), quienes entregaron un documento con aportaciones para la discusión de una reforma político-electoral, que contemple su experiencia y visión en esta materia.

En su oportunidad, Javier Casique indicó que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) brindan certeza a las elecciones, dan confianza de que los votos ciudadanos serán contados, por lo que pidió construir no vulnerando instituciones que tanto ha costado tener.

A su vez, Xavier González Zirión destacó que la democracia costó tiempo, vida y esfuerzo de los mexicanos. No se puede permitir, apuntó, la centralización y control del árbitro electoral, menos para distorsionar un resultado que no pueda ser favorable.

El diputado priista José Antonio Gutiérrez Jardón manifestó que como candidato le ha tocado ganar y perder, pero siempre con confianza en las instituciones. Aseguró que los OPLES dan garantía de transparencia, por lo que se debe apoyar sean instituciones independientes, que haya pluralidad en el tema electoral, lo que es, recalcó, un compromiso personal y de su grupo parlamentario.

En tanto, la diputada Ivonne Díaz Tejeda refirió que la intervención del crimen organizado es muy palpable en los procesos electorales locales, por lo que llamó a los consejeros y trabajadores de los OPLES a tener mucho cuidado, que se opere con capacitación para enfrentar este problema.

En ese mismo sentido, la legisladora tamaulipeca Montserrat Arcos subrayó que el PRI promovió el tener un árbitro electoral, ha impulsado la democracia y la transición. Además, reconoció la valentía de quienes laboran en los organismos locales.

"El demeritar a órganos estatales confirma la alianza del gobierno con el crimen organizado. Quienes se preciaron de brindar esperanza, han traído una desgracia día a día, demeritando la labor de los OPLES", sostuvo.