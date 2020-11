PRI busca un frente electoral contra Morena en Nuevo León

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que si en otros partidos como el PAN, el PRD o en la sociedad, hay perfiles más competitivos que los que tiene el tricolor para disputar la gubernatura del estado, alcaldías y diputaciones locales, serán generosos y no les van a regatear su apoyo, porque el objetivo principal es ser más competitivos todos en la construcción de una coalición que no sería de tipo ideológico sino electoral, y que tenga como agenda común el buscar que le vaya mejor a Nuevo León.

Desde el miércoles, Moreno Cárdenas se ha instalado de tiempo completo en la entidad, para dialogar con los empresarios más poderosos de la entidad, aglutinados en el Grupo de los Diez, quienes impulsan la conformación del frente electoral que evite un triunfo de Morena y sus aliados en Nuevo León.

Por separado y con el mismo propósito, también se reunió con los más destacados dirigentes de la vieja cúpula panista, como el exgobernador Fernando Canales Clariond, el expresidente nacional de la Coparmex, José Luis Coindreau; el tres veces alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza; y el dirigente estatal del blanquiazul, Mauro Guerra, entre otros.

Tras concluir el miércoles el primer día de pláticas sin resultados concretos, el ánimo del sector empresarial sobre este proyecto, lo hizo público Álvaro Fernández Garza, director general del Grupo Alfa, quien a través de un tuitazo expresó: 2No entiendo por qué no puede haber una alianza @PRDMéxico, @PANNLMX, y @PRI Nacional, y ver quién más a nivel estado de NL. ¿Qué les pasa a los dirigentes? ¿Qué esperan para una gran alianza que le gane a Morena? Habría muchos apoyando".

Este jueves, con el mismo fin de convencer a sus correligionarios sobre la coalición, Alejandro Moreno continuó reuniones privadas con algunos de los principales cuadros priistas que se mencionan para la gubernatura como los alcaldes de Monterrey, Adrián de la Garza, de Apodaca, César Garza y de Guadalupe, Cristina Díaz, además del ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; también se reunió con diputados federales, locales, ediles y líderes de sectores del partido.

En rueda de prensa, el dirigente nacional del tricolor, asentó que continuará en la entidad para logar consensos al interior y tratar de concretar acuerdos con el PAN y el PRD entre otros partidos, para registrar el convenio de coalición antes de las 23:59 horas de este viernes, al vencer el plazo que marca la ley; alianza que espera sea no sólo para la gubernatura sino también para diputaciones locales y alcaldes.

Agregó que confía que estos acercamientos permitan acordar ir unidos también en la disputa de las diputaciones federales para crear contrapesos a Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, no por temor a dicho partido, sino a que el país siga como va y se desbarranque Nuevo León.

Negó que la ciudadanía vea mal una alianza PRI-PAN, "la apoya el 60 por ciento", señaló, no obstante que el principal aspirante del PAN a la gubernatura, el senador Víctor Fuentes Solís, le expresó ayer en una carta su "rechazo contundente" a esa posibilidad pues –asentó-, "hoy nuestro reto es representar todo lo contrario a lo que su partido representa", y espetó, "en Nuevo León no hemos olvidado el legado priísta: décadas de mal gobierno. Lo digo claro: No es tiempo de regresar al pasado, sino de voltear al futuro", expuso Solís.

Además, en días recientes el líder estatal Mauro Guerra, consideró difícil una alianza pues recordó que el PRI les "robó" las alcaldías de Guadalupe y Monterrey, apenas en 2018, pero los líderes de la vieja guardia panista, insisten que el momento que vive el país con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, obliga a dejar atrás los intereses partidistas.

Moreno Cárdenas destacó que han venido dialogando y construyendo acuerdos y consensos con los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, "y nuestro amigo Jesús Zambrano del PRD"; por eso, dijo, hay toda la posibilidad de que Nuevo León no sea la excepción como ya se ha logrado en otras entidades.