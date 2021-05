PRI califica de arbitraria la sanción contra Zamora Gastélum

El Partido Revolucionario Institucional calificó de arbitraria la multa a sus candidatos a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum y a la alcaldía de Badiraguato, Guadalupe Iribe Gazcón, sin haber demostrado de manera objetiva su participación en la divulgación de sus actividades en el portal del Gobierno de Sinaloa.

Dio a conocer que el Tribunal Estatal Electoral en su sentencia tuvo por supuesta acreditada la infracción a la normatividad electoral, de la publicación de boletines de campaña de Zamora Gastelum y Iribe Gazcón, en el portal institucional del Gobierno.

En un comunicado oficial, se hace notar que de manera arbitraria el Tribunal tuvo por acreditada en la sentencia la existencia de la infracción, respecto a los dos candidatos del PRI, sin que haya demostrado de manera objetiva y sin ninguna duda que los mismos pudiesen tener participación en los hechos.

Hacen notar que en el resolutivo, se aplica a cada uno de los candidatos una multa por 50 unidades de medida y actualización $4,481.00 pesos y el PRI, una sanción equivalente a 100 unidades de medida y actualización $8,962.00.

El partido informó que no pueden reconocer que sean merecedores de la sanción, puede que no tuvieran nada que ver con la publicación de los boletines, puesto que no participaron de ninguna manera en dichos hechos.

Adelantaron que una vez que sean notificados, analizarán el resolutivo y presentarán los medios de impugnación correspondientes a efecto a efecto que esto sea de conocimiento de la sala competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La noche del sábado pasado, el Tribunal Estatal Electoral resolvió declarar procedente la infracción de los candidatos de la coalición "Va por Sinaloa", a los que les impuso una sanción económica de cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos y el PRI, de ocho mil 962.

De acuerdo al procedimiento sancionador 11/2021, el Partido Sinaloense denunció el uso de recursos públicos a través del uso del portal de la página web oficial del Gobierno del Estado, en la que apareció la publicación y difusión de tres boletines informativos correspondientes a propaganda electoral de dichos candidatos.

En la queja interpuesta por el partido político, se hizo notar que con fecha 9 de abril, en la página oficial del estado aparecieron tres boletines de las campañas de Zamora Gastélum e Iribe Garzón, correspondientes a una visita de proselitismo por el municipio de Badiraguato.

Los eventos promocionales de las campañas del candidato de la coalición "Va por Sinaloa", al gobierno del Estado y de la abanderada a la presidencia municipal de Badiraguato, fueron considerados por los quejosos, como un acto de uso de recursos públicos.