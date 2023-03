PRI celebra veto de nombramientos de comisionados del Inai

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 16 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de la bancada del PRI, en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya vetado a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), designados por el Senado de la República, Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso.

"Yo veo una buena decisión de impedir que tomen protesta como consejeros del INAI. Y bueno, pues el presidente optó por una facultad que le da la ley, y nosotros la celebramos, espero que así sea en otras ocasiones", afirmó.

Minimizó el hecho de que el Inai pueda quedar legalmente inoperante a partir del próximo 1 de abril, cuando su pleno sólo contará cuatro comisionados, y la imposibilidad de sesionar para resolver los recursos de revisión que las personas interpongan en materia de acceso a la información pública.

"Creo que estamos muy lejos de esa posibilidad, ¿por qué? porque el Senado puede volver a presentar otra votación, en caso de que les sea vetada, hay otra tercera oportunidad ya sin la posibilidad de veto. Entonces yo no veo que estemos ante ese riesgo", comentó.

Indicó que su bancada no estuvo de acuerdo con la designación de los dos funcionarios, y tampoco está "de acuerdo en las cuotas ni en imponer a los cuates, no queremos que eso se repita cuando se vaya a seleccionar a las y los consejeros del INE".

En el caso de la elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), refirió que su grupo parlamentario está en contra de llegar a la insaculación, ya sea por el pleno de la Cámara de Diputados o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"De manera tajante, declaramos que los integrantes de este Grupo Parlamentario estamos en contra de la insaculación, porque ello representa el quiebre de la política al no poder llegar a acuerdos favorables para el país. Consideramos que en los procesos de selección deben ser considerados los candidatos mejor calificados, con experiencia y probidad para fungir como consejeros", expuso.