PRI condicionan aval a PEF 2022; pide más presupuesto para la niñez

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados adelantó que si no hay una adecuada planeación presupuestal a favor de la niñez, será difícil que el tricolor avale el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022 del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la primera reunión extraordinaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la presidenta de esta instancia, la diputada priista Ana Lilia Herrera Anzaldo, presentó un informe sobre la revisión que realizó este órgano al PEF 2022, en el que nuevas reducciones presupuestales a diversos rubros relacionados con el sector salud.

La legisladora adelantó que los integrantes del Revolucionario Institucional recomendarán que los programas de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Registro e Identificación de Población y el programa de abasto social de leche, reciban mínimamente los mismos recursos asignados en el 2021.

En este sentido, la diputada federal Norma Angélica Aceves García advirtió que sin una adecuada planeación presupuestal que se enfoque en los derechos de la infancia será difícil avalar el gasto asignado a la atención de este sector en el proyecto del PEF 2022.

Al exponer la postura del grupo parlamentario sobre el tema, la legisladora manifestó que el simple aumento de recursos económicos no puede celebrarse como un logro si el destino de los mismos no está focalizado en las demandas más relevantes de la sociedad.

Luego de presentar un análisis sobre la propuesta establecida en el PEF 2022 invitó a dicho órgano legislativo a reflexionar si la vida y la salud están debidamente protegidos en el Presupuesto, dado que se proyectan recortes en diversos programas de atención a la niñez.

Reconoció que existe una partida presupuestal de 28 mil millones de pesos aproximadamente para la vacunación de este sector de la población, pero ese recurso debe estar debidamente comprometido y no usar con otras multas. "Necesitamos trabajar por las próximas generaciones y no por las próximas elecciones", advirtió.

En forma remota, la también priista, Yolanda de la Torre Valdez, expuso que su partido propone una acción directa en tres aspectos fundamentales: primero el fortalecimiento de las procuradurías estatales de protección de niñas, niños y adolescentes; el programa seguro médico del IMSS y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Indicó que se trata de resaltar destino la importancia de la asignación y los recursos para cumplir con la protección y restitución de los derechos de la infancia y la adolescencia.